Botafogo faz consulta por Jemerson e cogita investir em zagueiro do Metz

O Botafogo inicia o seu trabalho no mercado da bola sob o comando de John Textor. O novo proprietário do clube deseja buscar novos reforços e coloca o zagueiro Jemerson como uma de suas prioridades. O defensor de 29 anos recebeu o primeiro contato do clube para saber sobre o seu interesse de voltar ao Brasil nesta temporada.

Hoje no Metz, da França, o zagueiro aceita conversar sobre um possível retorno ao futebol nacional em 2022, sobretudo porque o seu contrato na França se encerra em junho deste ano.

A GOAL apurou que o primeiro contato feito pelo Botafogo foi com o intuito de saber a situação do defensor. Não foi feita uma proposta por seu retorno, mas há possibilidade de formalizar uma oferta com o intuito de assinar pré-contrato com o jogador.

Jemerson tem passagens por Atlético-MG e Corinthians no Brasil. Ele foi revelado pelos mineiros e acabou vendido em janeiro de 2016. A sua ida para o clube paulista aconteceu em novembro de 2020. A passagem pelo Parque São Jorge durou oito meses. Em outubro do ano passado, depois de um período livre no mercado da bola, acertou a ida para o Metz. No clube francês, fez apenas dez jogs na atual temporada.