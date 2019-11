Botafogo e Flamengo: clássico reúne clubes em mundos opostos

Os rivais se encontram, nesta quinta-feira (07), em situações absolutamente opostas

Gigantes do futebol brasileiro e rivais, e se enfrentam nesta quinta-feira (07), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ao contrário do que se pode imaginar em um clássico, o favoritismo é absoluto para o – e inclusive a expectativa de muitos é até de uma goleada no Estádio Nilton .

Em entrevista coletiva antes do clássico, o atacante rubro-negro Bruno Henrique chegou a falar sobre os momentos distintos das instituições: “A vida do Flamengo hoje é uma, a do Botafogo é outra. Mas em clássico isso não existe. O Flamengo vai defender o dele, fazer o que estamos fazendo, e o Botafogo vai tentar fazer o melhor jogo deles”, afirmou.

E, de fato, as realidades entre os protagonistas daquele que é chamado de “Clássico da Rivalidade” vivem realidades completamente opostas no Brasileirão.

Posição e brigas no campeonato

A começar, obviamente, pelas posições na tabela e respectivas ambições dentro do certame: enquanto o Flamengo lidera o Brasileirão com ampla vantagem em relação ao vice-líder , o Botafogo luta contra o rebaixamento e hoje tem apenas dois pontos de vantagem em relação ao , que abre o Z4.

Segundo turno

O Flamengo iniciou a temporada já sonhando com o título brasileiro, enquanto o Botafogo já temia o rebaixamento. Entretanto, o Alvinegro chegou a ambicionar voos mais altos na primeira metade do certame, especialmente no período pré- , quando estava sob o comando de Eduardo Barroca e somou a maior parte de seus pontos até aqui.

No segundo turno, o Flamengo tem o melhor aproveitamento (87.8%) e o Botafogo (18%) só não foi pior do que o Avaí (último colocado na tabela geral).

Números ofensivos do time

Nenhum dado sobre o jogo das equipes, contudo, reflete tanto a diferença entre um e outro do que o número de gols marcados.

O Flamengo soma 64 gols, mais que o dobro em relação aos 26 somados pelo Botafogo até aqui.

E se o Alvinegro sofre com seus centroavantes, o Flamengo tem em Gabigol (20 tentos) e Bruno Henrique (15). Juntos, os artilheiros do Brasileirão somam mais gols do que toda a equipe do Botafogo.

Média de público

Por ter um número consideravelmente maior em relação aos três rivais cariocas, o Flamengo obviamente leva mais público do que todos. No Brasileirão 2019, o Rubro-Negro tem a melhor média de torcida (58.073) enquanto o Alvinegro é apenas o 14º que mais leva torcedores para seus jogos (15.249).

Valores do elenco

De acordo com o site Transfermarkt, o Flamengo tem o elenco mais valioso do Brasil: 125 milhões de euros, mais do que o quádruplo em relação ao Botafogo (30 milhões de euros, o menor valor dentre os 13 maiores clubes do país).

Questão financeira

E a questão financeira é o que também ajuda a explicar muito bem o momento dos rivais. Enquanto o Fla equacionou suas dívidas e hoje pode atrair jogadores justamente pela questão financeira, o Bota tem a maior dívida do nosso futebol na atualidade e deve constantemente salários aos seus atletas e demais funcionários.