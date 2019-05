Botafogo e Atlético farão duelo brasileiro nas oitavas da Sul-Americana

Nesta quarta-feira (29), o Glorioso atropelou o Sol de América no jogo de volta dos 16 avos de final

Depois de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, no , o não tomou conhecimento do Sol de América e aplicou a sua maior goleada na história da . Em jogo realizado no Estádio Nilton e transmitido com exclusividade pelo DAZN, a equipe treinada por Eduardo Barroca fez 4 a 0.

Cícero, Luiz Fernando, Gustavo Bochecha e Diego Souza fizeram os gols do Alvinegro, superior durante toda a partida. O resultado garante o nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde a equipe carioca enfrentará o , um velho freguês do Bota em competições continentais.

O primeiro encontro internacional entre os alvinegros aconteceu na antiga Copa Conmebol de 1993 (competição precursora da atual Sul-Americana). Na ocasião, o Botafogo reverteu uma derrota por 3 a 1 para vitória em 3 a 0 na semifinal e avançou para conquistar o título. Em seis enfrentamentos, o Glorioso venceu cinco vezes o .