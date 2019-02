Botafogo: desfalque de Carli dificulta missão na Sul-Americana

O zagueiro terá que passar por uma artroscopia no joelho; Glorioso jamais venceu em jogos oficiais na Argentina e histórico sem o jogador não ajuda

Joel Carli sofreu uma entorse no joelho direito na vitória por 2 a 0 sobre o Campinense, pela Copa do Brasil, e terá que passar por uma artroscopia. Péssima noticia para o Botafogo, que ficará sem o seu principal zagueiro por um prazo aproximado de dois meses.

Não é uma ausência qualquer para o frágil elenco alvinegro, que nesta quarta-feira (20) busca voltar da Argentina classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana, em partida contra o Defensa y Justicia, que terá transmissão AO VIVO e DE GRAÇA no DAZN (no Facebook e YouTube) e aqui na Goal Brasil.

Líder do elenco e ídolo da torcida, a estreia de Carli em 2019 ajudou a dar uma segurança defensiva que vinha faltando ao time. Sem o zagueiro, o conjunto treinado por Zé Ricardo sofreu três derrotas e empatou uma vez, sofrendo seis gols nos primeiros compromissos de 2019. Bastou o argentino entrar em campo que o Alvinegro ganhou três jogos e não sofreu gols – inclusive a vitória por 1 a 0 sobre o adversário desta quarta.

A importância de Joel Carli para comandar a defesa não é novidade. Nos últimos dez jogos com o zagueiro, o Botafogo sofreu quatro gols e foi derrotado apenas uma vez (para o Athletico, na 31ª rodada do Brasileirão 2018). Sem Carli, o Alvinegro viu as suas redes serem vencidas 12 vezes no mesmo período.

Dale, Capitán! Carli retornou à equipe e assumiu seu papel de liderança em campo. Com o zagueiro, o FOGÃO venceu os últimos três jogos e não sofreu gols! #VamosFOGO



Vitor Silva / SS Press / BFR pic.twitter.com/D8v61KWVwL — Botafogo F.R. (@Botafogo) 15 de fevereiro de 2019

Embora tenha colecionado algumas vitórias impressionantes na Argentina entre as décadas de 1950 e 60, considerando apenas jogos oficiais o Botafogo nunca venceu um adversário do nosso país vizinho. Em quatro partidas divididas entre Libertadores e Sul-Americana, o Glorioso foi derrotado todas as vezes. O resultado menos pior foi o revés por 1 a 0 contra o Estudiantes, resultado que se for repetido nesta quarta levaria a definição contra o Defensa y Justicia para os pênaltis.

Todos os demais resultados históricos do Botafogo em jogos oficiais na Argentina, se repetidos, eliminariam os cariocas. No último final de semana o Defensa y Justicia alcançou a liderança do Campeonato Argentino. Em duelos realizados na sua casa, o estádio Norberto "Tito" Tomaghello, os comandados de Sebastián Beccacece venceu as últimas quatro partidas. Se quiser avançar, o time de Zé Ricardo vai precisar superar os seus limites.