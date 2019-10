Botafogo bate o CSA com novo estilo: menos posse e mais vertical

Na estreia de Alberto Valentim dentro do Nilton Santos, Alvinegro precisou suar muito para vencer no Brasileirão

O conseguiu uma vitória tão suada quanto importante, em sua luta para fugir do rebaixamento no Brasileirão 2019. Nesta segunda-feira (21), o Alvinegro recebeu o e venceu por 2 a 1.

Luciano Castán (contra) colocou o Botafogo na frente, desviando chute desferido por Luiz Fernando, mas os alagoanos chegaram ao empate no segundo tempo, em pênalti convertido por Ricardo Bueno. O jovem Igor Cássio, que havia entrado em pouco tempo, aproveitou belíssimo lançamento do zagueiro Gabriel para, minutos depois, recolocar o time treinado por Alberto Valentim na frente. Foi o primeiro gol do atacante como atleta profissional.

Se na época em que estava sob o comando de Eduardo Barroca o Botafogo 2019 era conhecido por muita posse de bola, mas nem tantas finalizações, desta vez o time teve pouco a bola no pé e conseguiu levar mais perigo ao adversário.

Da #BaseForte para resolver a partida para o FOGÃO! 💪🏼 pic.twitter.com/CXxHKHPBde — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 22, 2019

Foi o menor número de posse de bola (43.62%, segundo a Opta Sports) que o Botafogo teve jogando como mandante neste Brasileirão, sendo que a equipe desferiu 17 finalizações, igualando o próprio recorde da vitória sobre o .

O resultado levou o Botafogo a 33 pontos. Os cariocas seguem em 13º, a cinco pontos do , que abre a zona de rebaixamento.