Botafogo avança com polêmica na Copa do Brasil: nem a torcida gostou

Botafoguenses seguem a criticar o técnico Alberto Valentim; Caxias teve pênalti não marcado e finalizou mais que o dobro em relação aos alvinegros

A estreia do na Copa do 2020 seguiu um padrão deste início de temporada com o time principal: o resultado que servia ao Alvinegro veio, mas os torcedores estiveram longe de estarem satisfeitos.

Nesta quarta-feira (05), o clube carioca enfrentou o , fora de casa. Como visitante, nesta primeira fase da competição, um empate servia ao Botafogo. Foi justamente o que aconteceu, mas não faltou polêmica e os alvinegros ainda viram a equipe gaúcha ser superior na maior parte do confronto.

Pedro Raul abriu a contagem para o Botafogo e, ainda no primeiro tempo, Carlos Alberto empatou com um golaço de fora da área. Os donos da casa ainda reclamaram de um pênalti não marcado pela arbitragem, em lance que a bola bateu claramente no braço do zagueiro Marcelo Benevenuto. O juiz não assinalou a infração e, como esta fase não conta com o VAR, ficou por isso mesmo.

Mesmo apesar dos 65% de posse de bola e 25 finalizações no total (seis a gol), o dobro em relação ao Botafogo, o Caxias foi eliminado. Após o apito final a revolta tomou conta por parte dos donos da casa, por causa do pênalti não marcado.

Nas redes sociais, internautas destacaram a “garfada” sobre os gaúchos e nem mesmo os botafoguenses tiveram muito que comemorar – aliás, eles seguiram reclamando do técnico Alberto Valentim.

Sem ignorar os méritos do Caxias, mas é inaceitável ser totalmente dominado por um time de quarta divisão. Massacrado em posse de bola, o Botafogo não mostrou uma jogada trabalhada sequer, fazendo seu gol em lance de bola parada. Trabalho de Valentim é, novamente, fraquíssimo. — Pedro Chilingue (@pedrochilingue) February 6, 2020

Caxias foi assaltado dentro da sua própria casa para a classificação do Botafogo. pic.twitter.com/auAx29AjeV — Tafael Medeiros (@TafaelMedeiros) February 6, 2020

50'2°T Fim de jogo no Centenário. Fizemos um grande jogo e com um pênalti claro não marcado ainda no primeiro tempo empatamos em 1 a 1. #GrenádoPovo #CAXxBOT

📸 Luiz Erbes/S.E.R. Caxias pic.twitter.com/ZL6KiGRg4R — S.E.R. Caxias (@sercaxias) February 6, 2020

Tem vergonha não, pô? Se respeite e nos respeite! Time de série D. Ridículo!!! — Rádio Botafogo (@RadioBotafogo) February 6, 2020

No jogo entre Caxias 1x1 Botafogo, pela , houve um lance polêmico em que a bola pegou no braço de Marcelo Benevenuto, que para os árbitros da central do apito, foi pênalti. Lembrando que nessa fase não existe VAR, então Washington (coração valente)... continua👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/h3NMw5F2kC — Futebol Relevante (@futebolrelevant) February 6, 2020

O que é mais fácil de entender:



(X) Processo de calefação invariada dos solos bitérmicos tectônicos



( ) O motivo de Alberto Valentim ainda ser treinador do Botafogo — Pedro Certezas (@pedrocertezas) February 6, 2020

A Copa do Brasil bem que tentou, mas o Botafogo continua na competição.



O Caxias pressionou, quase não saiu do campo adversário, mas não conseguiu a vitória.



O Botafogo fez o que se espera do Valentim: nada. — Thiago Pinheiro 🌲 (@othiagopinheiro) February 6, 2020