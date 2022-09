Botafogo avalia nova investida por Rodrigo Nestor, do São Paulo

Volante tem contrato no Morumbi até dezembro de 2024 e multa rescisória elevada para o Brasil. Tricolor paulista não deseja negociá-lo

O Botafogo avalia a contratação de Rodrigo Nestor para 2023. Os cariocas monitoram o jogador desde o início da gestão de John Textor e cogitam uma nova proposta para a próxima janela de transferências, em janeiro do ano seguinte, como soube a GOAL. O São Paulo não deseja liberá-lo para um clube brasileiro.

À procura de nomes qualificados para a próxima temporada, o clube do Rio de Janeiro está disposto a desembolsar uma quantia considerável pelo volante de 22 anos. O grande problema é que o Tricolor paulista não deseja negociá-lo para um clube do país.

Rodrigo Nestor tem contrato até 31 de dezembro no Morumbi e uma multa rescisória elevada. Ele está ciente de que o clube não gostaria de liberá-lo para um clube do futebol nacional no mercado da bola.

Não foi feita proposta pela contratação do jogador ainda. Envolvido na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo nem sequer aceita abrir conversas. Os paulistas acreditam que é possível conquistar o título e contam com a presença de Nestor.

Em março deste ano, a diretoria do Botafogo fez sondagem pelo volante e estava disposta a 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões à época) por 80% dos direitos econômicos do meio-campista. A negociação, contudo, não foi aceita pelos paulistas.