Botafogo x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), pela 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando iniciar 2021 com o pé direito para se afastar da zona de rebaixamento, o recebe o -PR nesta quarta-feira (6), às 19h15 (de Brasília), no Nilton , pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não será transmitida ao vivo na televisão, mas na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes: Henrique Neu (SC) e Helton Nunes (SC)

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistentes VAR: Marco Aurelio Augusto (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Bota só pensa na vitória / Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento, com apenas 23 pontos, o Botafogo entra em campo pressionado por um resultado positivo para iniciar a recuperação no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca segue com vários problemas para escalar a equipe, uma vez que Iván Angulo, Gatito Fernández, Guilherme Santos, Kelvin, Lucas Barros e Saulo seguem no departamento médico.

Já o Athletico-PR chega embalado com duas vitórias consecutivas, mas o técnico Paulo Autuori não poderá contar com Márcio Azevedo e Erick, lesionados.

Desde a chegada de Autuori, o Furacão registra seis vitórias, um empate e oito derrotas.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Matheus Babi) e Pedro Raul.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Léo Cittadini e Carlos Eduardo; Nikão e Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA 1 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 Botafogo 0 x 2 Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília) Santos x Botafogo Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA RB 0 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 Athletico-PR 3 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas