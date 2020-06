Botafogo ainda sonha com Arjen Robben: o holandês vai voltar a jogar?

O holandês levantou a possibilidade de voltar aos gramados e o clube reafirmou o desejo

O atacante Arjen Robben é sonho antigo do e, mesmo com o craque já aposentado, o clube ainda mantém o desejo de vê-lo no Nilton vestindo a camisa alvinegra.

Robben é um dos principais planos de Ricardo Rotenberg, vice-presidente comercial e de marketing do Glorioso, que, em maio, chegou a dizer que já tinha feito contato com o jogador, que teria ficado feliz com a proposta: "Sondei, ele soube e me respondeu. Ficou feliz com a procura do Botafogo", disse ao Canal do TF.

Desta vez, foi o ex-presidente do clube, Carlos Augusto Montenegro, quem comentou o assunto, reafirmando o desejo de Rotenberg de poder ocntar com o craque.

"Quem o Ricardo sempre esteve muito animado, tentou conversar e marcar, se tivesse avião teria ido lá, é em relação ao Robben. Uma tentativa de fazer ele voltar a jogar futebol e ver se teria interesse de participar em um projeto nosso. Mas não depende da S/A, do Montenegro, do Nelson ou do Ricardo, depende dele. Seria um jogador muito bem-vindo, carismático, independente, ganhou tudo. Sei que o Ricardo gosta muito", afirmou Montenegro em entrevista ao Canal do TF.

Alguns dias antes das declarações do ex-presidente, Robben falou ao canal alemão Sport1 sobre a possibilidade de voltar ao gramados, aos 36 anos, depois de quase um de aposentadoria: "Você nunca sabe. Eu não quero dizer sim ou não agora".

O holandês tem feitos exercícios no centro de treinamentos do seu ex-clube, de Munique e garante que seu físico está impecável. "Treino duas a três vezes por semana com o chefe de condicionamento físico, Dr. Holger Broich, e gostaríamos de continuar fazendo. Meus níveis de condicionamento são muito bons. Ficar em forma após a aposentadoria é muito importante para mim", disse o ex-jogador.

Embora esteja treinando no Bayern e não tenha descartado uma possível volta ao futebol, Robben deu uma notícia que pode alimentar as esperanças botafoguenses: Meu retorno ao Bayern é 100% impossível".

Além do holandês, o Glorioso tentou a contratação de outros veteranos muito conhecidos no mundo da bola, com Yaya Touré as negociações fracassaram, mas com Keisuke Honda tudo deu certo e o japonês até já estreou e marcou um gol com a camisa alvinegra.