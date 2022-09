Botafogo 2 x 0 Coritiba: gols próximos, jogo movimentado e Glorioso voltando a vencer em casa

Com gols de Cuesta e Tuquinho Soares, o Fogão voltou a marcar e vencer no Nilton Santos

O Botafogo recebeu o Coritiba no Nilton Santos no começo da noite desta sábado (17) e voltou a ter um bom resultado dentro de seu estádio. A vitória por 2 a 0 (com gols de Victor Cuesta e Tiquinho Soares) fez o Glorioso ganhar duas posições na tabela e voltar à primeira página, enquanto o Coxa perdeu a chance de se distanciar da zona do rebaixamento.

A pressão para o Botafogo era grande para melhorar o desempenho no Brasileirão, ainda mais dentro de casa, onde não vencia há quatro jogos. E o começo do jogo foi animador para o Glorioso, que se usou do apoio dos pouco mais de 15 mil torcedores para ir para cima do Coxa, impondo o ritmo do jogo.

No entanto, os donos da casa tiveram muitas dificuldades de manter um bom desempenho, e foram ficando cada vez mais lentos e pouco criativos. O Coritiba, que apostava em uma marcação forte, então, começou a crescer no jogo, até conseguir equilibrar as partidas. E essa igualdade seguiu até o final do primeiro tempo sem que nenhuma das duas equipes tenham conseguido aplicar um bom volume de jogo e apresentar grandes riscos, foram uma chance aqui ou ali.

Na volta do intervalo, o Botafogo fez mudanças que deram um novo ritmo ao jogo, que ficou lá e cá, em um ritmo frenético e quase sem meio de campo. O Glorioso mandava mais no jogo - tanto que mandou três bolas na trave - enquanto o Coxa se aproveitava dos contra ataques, que eram perigosos, principalmente no lado esquerdo de Alef Manga.

E foi só aos 30 minutos de jogo que o Botafogo conseguiu marcar um gol, o primeiro em casa depois de três jogos. Víctor Cuesta, bem colocado, se antecipou à marcação e aproveitou uma falta cobrada por Marçal para cabecear no gol de Gabriel Vasconcellos.

Pouco tempo depois, apenas dois minutos - sendo um deles de checagem de VAR -, Tiquinho Soares ampliou o placar ao marcar o seu primeiro gol pelo Fogão, ao receber um verdadeiro presente de Eduardo, que só faltou falar "vai lá e faz" para o companheiro. O atacante recebeu no meio da área após roubada em saída errada do Coxa, e só precisou empurrar para a rede.

No restante do jogo o Botafogo passou a administrar mais o resultado do que sair para jogo, e preferiu ficar trocando bolas no meio de campo ao invés de ir ao ataque. Enquanto isso, o Coritiba ficou bastante nervoso na tentativa por não levar mais gols e acabou comentando algumas faltas para parar os adversários.

Com mais três pontos, o Botafogo saiu da 12ª para a 10ª colocação, com 34 pontos conquistados, enquanto o Coxa se manteve com 28 na 16ª, podendo até terminar a rodada no Z-4 dependendo de outros resultados. Os dois times voltam à campo apenas no meio da próxima semana, na quarta-feira (28): o Coritiba recebe o Ceará e o Gloriosos visita o Goiás.