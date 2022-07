Botafogo 0 x 2 América-MG: gols, vaga do Coelho e protesto de torcedores

O América-MG está nas quartas da Copa do Brasil

O América-MG é o último time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (14), a equipe mineira não deu chances para o Botafogo mais uma vez, triunfou por 2 a 0 no Nilton Santos e garantiu passagem para a próxima fase. Felipe Azevedo e Pedrinho anotaram os gols da partida.

O América-MG mostrou superioridade no confronto contra o Botafogo, fazendo 5 a 0 no placar agregado, já que tinha vencido por 3 a 0 no duelo de ida.

No jogo desta quinta, o time mineiro soube explorar as falhas do Botafogo, anotou um gol em cada tempo e se classificou sem sustos.

O América-MG conhecerá seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil em sorteio a ser realizado na próxima terça-feira (19).

Dos lados do Botafogo, os torcedores ficaram revoltados com mais uma derrota no confronto. Ao apito final do árbitro, muitas vaias foram ouvidas no Nilton Santos. O treinador Luis Castro foi xingado e o time botafoguense chamado de "sem vergonha".