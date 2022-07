Botafogo 0 x 1 Atlético-MG: gol 'sem querer' de Zaracho, VAR polêmico e Galo líder do Brasileirão

Com dois intervenções polêmicas do vídeo, mineiros levam a melhor no Nilton Santos

O Atlético-MG está vivíssimo na busca pelo bicampeonato! A equipe foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, ambos com o fantasma da eliminação da Copa do Brasil nas costas, e conseguiu uma vitória que o colocou para dormir na liderança do Brasileirão, um grande alívio para Turco Mohamed, que chegou a balançar no cargo ao longo da semana.

Os dois times demoraram um pouco para entrar em campo, com os primeiros minutos do jogo muito marcados por passes errados e um jogo bastante truncado no meio de campo. O Galo acabou tomando a iniciativa de empurrar o Botafogo com uma marcação mais alta, e foi aí que o duelo começou a melhorar.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em uma das chegadas do Atlético-MG, o árbitro Raphael Claus viu um toque de mão de Philipe Sampaio dentro da área , no entanto, após um longo tempo de análise, o VAR chamou o juiz para olhar o monitor, e ficou determinado que não houve o toque, e a penalidade foi cancelada.

Mesmo sem o pênalti, o Galo seguiu pressionando os donos da casa, que suportou bem, com um posicionamento defensivo bastante forte, que ia compensando a falta de repertório no ataque. A resistência do Glorioso acabou desanimando o Atlético-MG, que acabou perdendo um pouco do ritmo na reta final da primeira etapa, e viu os cariocas crescerem um pouco no jogo. Pouco antes do intervalo, porém, o time de Turco Mohamed voltou a ser mais forte, mas não conseguiu converter isso em gols.

Na volta do intervalo, o Galo voltou com o mesmo ritmo superior ao Glorioso e, logo aos 10 minutos, em uma jogada que se repetiu ao longo do jogo, Guilherme Arana foi lançado dentro da área, o corte da zaga saiu errado e Zaracho acabou por abrir o placar “sem querer”, quando tentava um cruzamento.

Gol do Galo!



Botafogo 0x1 Atlético - Brasileirão 2022

⚽ Matias Zaracho '9 2Tpic.twitter.com/jWRS1dPLB5 — Gols do Galo (@GolDoGalo13) July 17, 2022

Logo no lance seguinte, o Botafogo tentou responder, na primeira tentativa Everson defendeu e, no rebote, Erison bateu mal. Na sequência, por estar atrás no placar, o Glorioso precisou sair mais, o que acabou evidenciado uma fraqueza ofensiva da equipe, que mesmo com mudanças, não apresentou grande perigo ao Galo.

Mais artigos abaixo

O jogo acabou caindo um pouco de intensidade na reta final, uma vez que o Botafogo ia se cansando e o Galo tinha o placar a seu favor, precisando apenas administrar a vantagem. E, enquanto isso, a partida ia ficando mais e mais pegada, com muitas faltas cometidas por ambas as equipes.

O final do jogo ainda veio com uma polêmica, quando após uma falta cobrada por Hulk, Keno ampliou a vantagem do Galo. No entanto, a arbitragem, após análise do vídeo, anulou o gol por impedimento do atacante, a torcida, porém, ficou na bronca pedindo um pênalti em Ademir, que foi quem passou a bola para o camisa 11.

🤬 Raphael Claus não deu um pênalti claro para o @Atletico no fim da partida.



Ademir é atropelado pelo zagueiro do Botafogo.



👉 A @CBF_Futebol tá de marcação com o #Galo. #FalaGalo pic.twitter.com/l5SpSqdlBR — Fala Galo ⭐⭐⭐ (@Falagalo13) July 17, 2022

Com o resultado positivo, o Galo assumiu a liderança do Brasileirão, uma vez que o Palmeiras, concorrente pelo topo, joga apenas na segunda-feira (18), no fechamento da rodada. O Botafogo, por outro lado, se mantém na 11ª colocação, sem conseguir subir na tabela. Os dois voltam a campo no meio de semana, quando os mineiros visitam o Cuiabá (na quinta, 21) e o Glorioso vai à Vila Belmiro desafiar o Santos (na quarta, 20), rival direto na tabela.