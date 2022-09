Botafogo 0 x 0 América-MG: chances desperdiçadas e vaias ao time carioca

Sexto pior ataque do Brasileirão, Alvinegro não conseguiu furar bloqueio do time mineiro neste domingo (11)

Botafogo e América-MG empataram sem gols na manhã deste domingo (11), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim do jogo, a torcida perdeu a paciência e vaiou a equipe Alvinegra.

O time de Luís Castro teve o maior controle do jogo e chances de marcar, mas esbarrou no bloqueio do Coelho. No total, foram 20 chutes, 13 dentro da área.

Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de se afastar do risco da zona de rebaixamento, com 30 pontos, enquanto o América-MG, com 35, o Coelho permanece na oitava posição.