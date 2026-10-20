O PSV busca a revanche após a humilhante derrota por 2 a 1 para o ADO Den Haag no sábado. A equipe pode se redimir nesta terça-feira, fora de casa contra o FC Porto, pela fase de liga da Champions League. Peter Bosz já divulgou a escalação para a partida, que começa às 21h.

Bosz não tem preocupações na defesa. Matej Kovár será o goleiro no Porto, com Sergiño Dest pela direita e Filip Kostic pela esquerda nas laterais do PSV. Lutsharel Geertruida e Yarek Gasiorowski, substituto de Armando Obispo, formarão a dupla de zaga da equipe de Eindhoven em Portugal.

Kodai Sano e Mauro Júnior terão mais uma vez a missão de controlar o meio-campo do PSV. Sven Mijnans, que recebeu um cartão vermelho contra o ADO Den Haag, será o responsável pela ligação com o ataque dos visitantes.

Na segunda-feira, ficou claro que Van Bommel não tinha condições físicas de enfrentar o Porto fora de casa. Ele também não viajou a Portugal. Com isso, Ivan Perisic, que ficou no banco contra o ADO, jogará pela ponta esquerda. Esmir Bajraktarevic começa pela direita, e Guus Til, novamente em condições de jogo, será o centroavante no esquema 4-2-3-1 de Bosz.

Escalação do FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Veiga; Pepê, Samu, Pietuszewski

Escalação do PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Mijnans; Bajraktarevic, Til, Perisic.