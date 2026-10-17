Bosz fica sem palavras ao ouvir a desculpa de Mijnans pelo cartão vermelho

Peter Bosz reagiu de forma surpreendente, na noite de sábado, à desculpa apresentada por Sven Mijnans para sua expulsão contra o ADO Den Haag. Após a inesperada derrota por 2 a 1, o técnico do PSV ouviu de Hans Kraay junior que o meio-campista havia sido muito prejudicado pelo sol.

O PSV foi surpreendido na tarde de sábado, fora de casa, pelo ADO Den Haag, apesar de ter saído na frente. Mijnans abriu o placar aos 21 minutos com um belo gol, mas recebeu o segundo cartão amarelo aos 43, após uma entrada atrasada em Pascal Mulder.

Após a partida, Kraay perguntou a Bosz, na ESPN, o que ele recriminava na atitude do meio-campista. "Eu nunca costumo falar em termos de culpa", respondeu o treinador, antes de deixar clara sua opinião sobre o lance: "Acho que ele recebeu um segundo cartão amarelo bobo."

Em seguida, Kraay apresentou a explicação inusitada dada pelo próprio Mijnans após o jogo. "É justamente naquele trecho final que eu corro sob o sol...", disse o meia-atacante do PSV.

Bosz pareceu não saber o que fazer com a explicação. "Ele foi muito prejudicado pelo sol?", repetiu o técnico. Depois de uma longa pausa, limitou-se a dizer uma palavra, sorrindo: "Ok."

O técnico do PSV preferiu parar por aí e não comentou a desculpa do meio-campista. Ainda assim, a longa pausa e o sorriso eloquente tornaram sua reação marcante, sobretudo porque, pouco antes, ele havia classificado o segundo cartão amarelo de Mijnans como "bobo".

A expulsão acabou custando caro ao PSV, que ainda vencia por 1 a 0 no intervalo. Bosz, porém, não quis atribuir a derrota ao cartão vermelho, apesar da desvantagem numérica. "Podemos jogar melhor. Mesmo com 11 jogadores, na minha opinião", afirmou o técnico, antes de ser direto sobre o resultado: "Mas, no fim das contas, é claro que não podemos perder para o ADO. Nem com 11, nem com dez."