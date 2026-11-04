O PSV retoma a fase de grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira contra o Club Brugge, e Peter Bosz já sabe quais 11 jogadores começarão a partida no Philips Stadion. O grande confronto europeu em Eindhoven começa às 21h.

Matej Kovar será o goleiro contra o gigante belga. Sergiño Dest começa pela lateral direita, enquanto Filip Kostic substitui Yarek Gasiorowski na lateral esquerda. Lutsharel Geertruida e Armando Obispo formam a dupla de zaga do PSV.

Mauro Júnior terá a missão de dar equilíbrio ao meio-campo. Kodai Sano já é praticamente indispensável nesse setor, e Guus Til será o jogador mais avançado do meio-campo da equipe de Eindhoven.

No ataque, Ivan Perisic será o responsável por criar jogadas pela direita, enquanto Ruben van Bommel ocupará a ponta esquerda. Sven Mijnans será a referência do PSV na linha de frente. Ricardo Pepi entrou no sábado contra o Willem II e marcou, mas voltará a ficar no banco contra o Brugge.

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel

Escalação do Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Potts; Forbs, Vetlesen, Vanaken, Virgili; Tresoldi.