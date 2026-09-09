Peter Bosz não poupou críticas à tempestade midiática em torno de Ruben van Bommel após a falta muito comentada do último sábado contra o Ajax. O atacante do PSV recebeu cartão amarelo depois de se chocar com força com Aaron Bouwman.

Bosz classificou toda a comoção causada pela falta de Van Bommel como “risível”. “É ridículo. Foi apenas um lance e se falou tanto sobre isso”, disse ele na entrevista coletiva antes do duelo da Champions League com o Shakhtar Donetsk.

Na sequência, o técnico do PSV apontou para outros dois momentos. “Ontem eu assisti ao jogo da Champions League do FC Porto e vi uma situação, aliás com o mesmo VAR (Pol van Boekel, nota da redação), em que houve, sim, uma cotovelada, e nada aconteceu.”

“Também não ouvi a imprensa falar por tanto tempo sobre a lesão de Alassane Pléa, e ele já está fora há um ano. Não vi nem ouvi essa indignação coletiva. Acabou, tem que acabar. Para Ruben van Bommel também acabou”, afirmou Bosz.

Na noite de terça-feira, uma cotovelada do defensor do Manchester City Marc Guéhi no rosto de Gabri Veiga ficou sem punição, o que gerou críticas na direção do VAR Pol van Boekel, que também foi o árbitro de vídeo de Ajax x PSV.

O defensor do Manchester City atingiu com o braço o rosto do jogador do FC Porto durante uma disputa. O árbitro Szymon Marciniak deixou o lance sem punição e também não foi chamado por Van Boekel ao monitor à beira do campo para rever o incidente.

Bosz também aponta para a lesão de Pléa. O francês disputou em 17 de agosto de 2025 sua segunda partida na Eredivisie, fora de casa, contra o FC Twente. Em uma disputa com Robin Pröpper, o atacante do PSV sofreu uma grave lesão no joelho, o que encerrou sua temporada já na segunda rodada.

Pléa precisou passar por uma operação pela segunda vez em fevereiro. Ele fez no mês passado seu tão aguardado retorno, mas depois voltou a sofrer uma lesão no treino. O atacante de 33 anos não atuará em partidas pelo menos até a próxima Data Fifa.

Bosz fez questão de ressaltar que está feliz por Bouwman estar bem. “De verdade. Estou feliz que ele possa estar de volta ao campo na próxima semana e voltar a treinar.”