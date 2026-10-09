Peter Bosz está satisfeito com a vitória por 2 a 0 do PSV sobre o sc Heerenveen, embora tenha visto sua equipe sofrer por muito tempo na noite de sexta-feira. O time de Eindhoven teve dificuldades contra os frísios, mas levou a melhor graças a um gol de Guus Til e um gol contra de Marcus Linday. Após a partida, Bosz destacou à ESPN principalmente as circunstâncias complicadas após a pausa para jogos de seleções.

"Se você fica três semanas sem jogar, não vê os jogadores e depois vence o primeiro jogo na volta, então isso é bom", começa Bosz. O treinador considerou que o PSV, por muito tempo, pouco ficou abaixo do Heerenveen. "Achei que foi um jogo equilibrado durante uma hora, no qual nós tivemos chances e eles também. Fizemos os gols nos momentos certos, mas principalmente no segundo tempo tivemos mais controle. Depois das substituições por volta dos 60 minutos, tivemos controle total."

Bosz reconhece que o PSV inicialmente complicou a própria vida de forma desnecessária. "Foi um jogo aberto, aberto demais na minha opinião. Mas nós também tivemos chances e situações que poderíamos ter transformado em oportunidades claras." No entanto, o treinador se recusa a demonstrar grande preocupação com o futebol apresentado e aponta de forma enfática para as consequências da pausa para jogos de seleções.

"Não se pode esquecer que temos um jogador que viajou para a Austrália e a Índia e treinou só um dia conosco (Mauro Júnior, nota da redação). E ele simplesmente teve de jogar aqui esta noite", explica Bosz. "O Sergiño (Dest, nota da redação) ainda jogou na madrugada de terça para quarta. Você tem jogadores com jet lag, o Obi(spo, nota da redação) vem da região do Caribe. E então você precisa render aqui, porque nós temos de vencer este jogo. Foi o que fizemos, e estou muito satisfeito com isso."

Outro ponto positivo para Bosz é que o PSV não sofreu gols pela primeira vez nesta temporada da Eredivisie. "Talvez eu preferisse ter vencido por 3 a 1 em vez de 2 a 0, porque aí você teria dois gols a mais", brinca o treinador. "Mas é bom finalmente passar um jogo sem sofrer gol, porque aí você também se livra dessa chiadeira. Foi uma boa noite para nós."

Além disso, nos minutos finais do duelo com o Heerenveen, houve um momento especial para Shuryjano Cornecion. O atacante de 18 anos pôde fazer sua estreia oficial pelo PSV aos 82 minutos e pode contar com palavras especialmente elogiosas de seu treinador. Bosz se recusa a comparar o talento com outro jogador. "Eu nunca quero comparar jogadores com alguém. O Shuryjano também tem suas próprias qualidades e acredite em mim: esse vai ser muito bom. Ele precisa fazer com que as pessoas digam mais tarde: ei, ele parece com o Shuryjano. Ele ainda tem muito a aprender, mas estou feliz por ele ter conseguido fazer sua estreia."

Bosz está especialmente impressionado com a versatilidade de Cornecion, que, segundo ele, tem tudo para chegar ao topo. "Ele é tecnicamente muito bom e tem muita visão de jogo. Também tem o físico. Ainda é um garoto, mas logo vai se tornar um homem. Ele tem o físico para jogar na elite, um drible muito bom e sabe fazer gols. Esse vai ser um bom jogador."







