Bósnia e Herzegovina x Catar – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - B Seattle Stadium

O jogo entre Bósnia e Herzegovina e Catar terá início no dia 24 de junho de 2026, às 19h00 GMT e às 14h00 EST.

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Bósnia e Herzegovina x Catar: Contexto da partida

O próximo confronto na região noroeste do Pacífico tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo B buscam se recuperar das devastadoras derrotas sofridas na segunda rodada. Após uma segunda rodada brutal que abalou a dinâmica do grupo — com a Bósnia e Herzegovina sofrendo uma derrota por 4 a 1 para a Suíça em Los Angeles e o Catar sofrendo uma goleada histórica por 6 a 0 nas mãos do co-anfitrião Canadá em Vancouver —, a margem para erros no Seattle Stadium (Lumen Field) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para a costa cientes de que a recuperação psicológica e a gestão das graves crises de suspensões decorrentes desses confrontos intensos ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Bósnia e Herzegovina, Sergej Barbarez, precisa rapidamente reorganizar uma equipe que desmoronou sob a pressão do segundo tempo contra adversários europeus. Barbarez será forçado a ajustar sua estrutura defensiva após um cartão vermelho catastrófico aos 80 minutos para o zagueiro central Tarik Muharemović, contando fortemente com a experiência tática remanescente de Sead Kolašinac e do capitão Edin Džeko para se reajustar, ditar o ritmo e desarmar a defesa adversária. Do outro lado está o Catar — que enfrenta uma crise total na seleção do elenco após receber dois cartões vermelhos diretos para o zagueiro Homam Ahmed e o meio-campista Assim Madibo na goleada sofrida. Os Maroons possuem um esquema obstinado que deu certo quando garantiram um empate disputado por 1 a 1 contra a Suíça na primeira rodada.

Realizado no moderno Seattle Stadium, este confronto será uma partida complexa de xadrez, repleta de ajustes táticos e escalações improvisadas. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de sofrer mais uma falha defensiva, tornando a comunicação no meio-campo e o acompanhamento rápido das transições os elementos decisivos. O Catar verá esta partida como a plataforma ideal para se redimir e afirmar seu status como candidato às oitavas de final, enquanto a Bósnia entra em campo ansiosa para usar seu espírito de veteranos, contra-ataques fluidos e precisão cirúrgica para punir quaisquer erros estruturais. Com as combinações do grupo começando a se definir, a enorme importância de manter vivas as esperanças de chegar às oitavas de final dominará a abordagem tática desde o apito inicial.

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Como as duas seleções se saíram na 2ª rodada?

Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

A equipe de Sergej Barbarez sofreu um grande colapso no segundo tempo em Los Angeles, acabando por sofrer uma derrota contundente por 4 a 1 contra uma seleção suíça precisa. Os bósnios apresentaram uma exibição defensiva incrivelmente disciplinada durante um primeiro tempo acirradamente disputado, frustrando com sucesso o ataque suíço e acompanhando passo a passo seus adversários europeus, chegando ao intervalo empatados em um jogo sem gols.

No entanto, a resiliência estrutural se esvaiu após o intervalo. A Suíça abriu o placar aos 74 minutos, com gol de Johan Manzambi. A situação da Bósnia tornou-se insuperável aos 80 minutos, quando o zagueiro central Tarik Muharemović recebeu um cartão vermelho direto. A desvantagem numérica foi punida impiedosamente, com Rubén Vargas ampliando a vantagem antes de Manzambi marcar seu segundo gol. Embora Ermin Mahmić, que entrou no segundo tempo, tenha marcado um gol histórico de consolação nos acréscimos, Granit Xhaka selou o placar com um pênalti aos 97 minutos. A goleada deixa Barbarez com graves lacunas defensivas a serem corrigidas antes da terceira rodada.

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Canadá 6 x 0 Catar

Os Maroons passaram por uma noite verdadeiramente histórica e de pesadelo em Vancouver, desmoronando completamente sob intensa pressão e sucumbindo a uma derrota devastadora por 6 a 0 nas mãos do co-anfitrião Canadá. O Catar enfrentou uma batalha difícil logo no início, quando Cyle Larin abriu o placar aos 16 minutos, seguido pouco depois por uma finalização precisa de Jonathan David.

Qualquer esperança de uma recuperação tática se esvaiu aos 33 minutos, quando o zagueiro Homam Ahmed foi expulso com cartão vermelho direto. David marcou novamente pouco antes do intervalo, e a partida se transformou em caos absoluto no início do segundo tempo, quando o meio-campista Assim Madibo recebeu o segundo cartão vermelho do Catar aos 53 minutos. Reduzidos a nove jogadores, o bloco defensivo baixo dos Maroons foi completamente dominado. Nathan Saliba marcou o quarto gol, um infeliz gol contra de Mohammed Manai aumentou o sofrimento, e David completou seu histórico hat-trick já nos acréscimos. O Catar agora precisa se recuperar psicologicamente de forma sem precedentes antes de sua viagem a Seattle.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Bósnia e Herzegovina (Sergej Barbarez)

Sergej Barbarez não precisa abandonar a corajosa base estrutural que permitiu à sua equipe frustrar historicamente o anfitrião do torneio, o Canadá, durante o empate de 1 a 1 na estreia. O movimento vertical, a garra coletiva e a liderança dos veteranos incorporados ao elenco provaram que a Bósnia e Herzegovina possui as ferramentas básicas necessárias para lutar por pontos no cenário mundial.

No entanto, Barbarez deve corrigir de forma implacável as falhas defensivas e a capitulação no segundo tempo, que levaram sua equipe a se render completamente após o intervalo contra a Suíça. A tarefa é fortemente complicada por um cartão vermelho direto catastrófico aos 80 minutos para o zagueiro central Tarik Muharemović. O principal ajuste tático de Barbarez deve se concentrar na reestruturação completa de sua linha defensiva, garantindo que a dupla improvisada de zagueiros centrais crie uma química instantânea com Sead Kolašinac. O pivô do meio-campo deve oferecer um escudo defensivo muito mais coeso, acompanhando as rápidas transições verticais e fechando os espaços laterais para impedir que o ataque do Catar exponha a linha defensiva recém-alterada.

Catar (Julen Lopetegui)

Julen Lopetegui não precisa desmontar completamente o esquema pragmático e resiliente que levou sua equipe a frustrar, de forma histórica, a altamente cotada Suíça e conquistar um empate em 1 a 1 na primeira rodada. Essa organização estrutural compacta continua sendo seu trunfo mais confiável quando executada com perfeição, mas a última partida da fase de grupos exige uma grande reformulação tática após o desastre disciplinar absoluto contra o Canadá.

Diante de uma crise de escalação sem precedentes, após os cartões vermelhos diretos aplicados ao zagueiro Homam Ahmed e ao meio-campista Assim Madibo, manter-se totalmente estático ou jogar com funções posicionais tradicionais levará a um desastre imediato. O principal ajuste de Lopetegui deve se concentrar em estabilizar um elenco gravemente reduzido, utilizando um bloco defensivo baixo e hipercompacto. Privado de peças-chave no meio-campo e na defesa, o Catar deve recuar para uma formação defensiva estreita e ultradisciplinada, a fim de bloquear as vias centrais. Ao recuperar a posse de bola, a equipe deve contornar a contrapressão bósnia com velocidade vertical imediata, contando inteiramente com a ameaça de isolamento individual e a velocidade direta de Akram Afif para maximizar as raras oportunidades de transição antes que o ataque seja sufocado.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 3ª rodada?

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Notícias da seleção da Bósnia e Herzegovina

O principal desafio de Sergej Barbarez ao se dirigir para o Noroeste do Pacífico é reconstruir completamente sua espinha dorsal defensiva, ao mesmo tempo em que gerencia a recuperação psicológica do grupo. Após uma derrota contundente por 4 a 1 na 2ª rodada contra a Suíça, em Los Angeles, o maior tema de discussão em torno da equipe é uma lacuna crítica na zaga. O zagueiro central Tarik Muharemović está completamente indisponível para a escalação após receber um cartão vermelho direto.

A Bósnia buscará equilibrar sua defesa dentro de sua estrutura habitual. Com a ausência forçada de Muharemović, o veterano líder Sead Kolašinac e seu parceiro na zaga, Nikola Katić, devem assumir uma enorme responsabilidade estrutural para estabilizar a linha defensiva que protege o goleiro Nikola Vasilj. Espera-se que o lateral-direito Amar Dedić mantenha sua posição, apesar de ter recebido um cartão amarelo contra os suíços. No meio-campo, Benjamin Tahirović e Ivan Šunjić buscarão manter suas vagas como titulares para trazer concentração física ao meio-campo.

No ataque, o icônico capitão Edin Džeko manterá com confiança sua vaga para liderar a linha de frente. Džeko, que foi substituído logo após receber um cartão amarelo na segunda rodada, será o ponto-chave do ataque ao lado de Ermedin Demirović e do jovem ponta Kerim Alajbegović. No entanto, Ermin Mahmić, autor do gol na segunda rodada, está pressionando fortemente por um papel de maior destaque, já que seu gol no final da partida, após entrar como reserva, provou ser um raro ponto positivo.

Notícias da seleção do Catar

Julen Lopetegui enfrenta um quebra-cabeça tático e logístico ainda mais complexo ao preparar sua equipe para um cenário em que a vitória é absolutamente imprescindível. O principal assunto em torno dos “Maroons” é uma crise de escalação sem precedentes após a caótica derrota por 6 a 0 para o Canadá, co-anfitrião do torneio, que resultou em duas suspensões devastadoras. O Catar estará completamente enfraquecido em sua espinha dorsal, sem o importante zagueiro Homam Ahmed e o meio-campista Assim Madibo, ambos suspensos após receberem cartões vermelhos diretos.

A estrutura improvisada de Lopetegui exigirá uma mudança tática intensa. Na defesa, os zagueiros centrais Chancel Mbemba e Sikou Kapuadi formarão a barreira central para tentar absorver a pressão física bósnia. O lateral-esquerdo Arthur Masuaku, que teve um desempenho de alto nível com participação decisiva em um gol no início do torneio, precisará controlar rigidamente seus instintos ofensivos ao lado do lateral-direito Aaron Wan-Bissaka para proteger o goleiro Lionel Mpasi de ficar completamente exposto.

O principal dilema está em preencher a lacuna deixada por Madibo no meio-campo defensivo. Os meio-campistas Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Ngal’ayel Mukau devem intensificar seu ritmo de trabalho vertical e o acompanhamento defensivo para impedir que a Bósnia dite o ritmo da partida. No ataque, o peso da responsabilidade de marcar gols recai diretamente sobre os ombros de Yoane Wissa e do experiente atacante Cédric Bakambu, com Lopetegui contando com essa linha de frente para injetar ritmo acelerado e maximizar as raras oportunidades de transição no contra-ataque.

Bósnia e Herzegovina x Catar: confrontos-chave

Akram Afif x Sead Kolašinac

Após o colapso disciplinar do Catar e a goleada sofrida na segunda rodada, Akram Afif continua sendo o ponto focal criativo indiscutível e o trunfo mais perigoso no ataque fortemente enfraquecido de Julen Lopetegui. Com uma percepção espacial de nível mundial e velocidade direta, Afif tem a tarefa de carregar todo o peso das transições para os Maroons. Para desmontar o bloco defensivo da Bósnia e Herzegovina, o papel de Afif será fundamental; ele deve usar sua aceleração vertical explosiva e jogadas individuais precisas para tirar os defensores de posição, avançar rapidamente com a posse de bola no contra-ataque e servir jogadores centrais como Cédric Bakambu.

A tarefa de pará-lo cabe ao experiente Sead Kolašinac, o âncora defensivo da zaga da Bósnia. Com o jovem zagueiro central Tarik Muharemović totalmente indisponível devido ao cartão vermelho recebido na 2ª rodada, Kolašinac deve assumir imensas responsabilidades de liderança para estabilizar um bloco central reorganizado. Kolašinac deve manter concentração posicional absoluta e agressividade física, garantindo que use sua excelente leitura de jogo para fechar os espaços laterais, neutralizar as investidas de Afif pelo meio e impedir que o Catar ganhe qualquer impulso inicial na transição.

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Edin Džeko x Chancel Mbemba

O coração da equipe, maior artilheiro de todos os tempos e ponto de referência veterano da seleção bósnia, o capitão Edin Džeko tem a missão de ditar o ritmo do ataque e desmontar as linhas adversárias. Džeko é o ponto focal físico e técnico definitivo, usando seu lendário jogo de retenção e domínio aéreo para contornar a alta pressão e orquestrar jogadas precisas no terço final do campo. Contra um bloco catariano que receberá instruções para se posicionar recuado, sua habilidade de se inserir em espaços livres, conectar-se com meio-campistas que avançam, como Kerim Alajbegović, e finalizar com precisão dentro da área desequilibrará facilmente o adversário.

Quem buscará neutralizar essa lendária ameaça no ataque é o destaque da defesa do Catar, Chancel Mbemba. Mbemba tem a missão de ser o pilar central da improvisada linha defensiva de Lopetegui, oferecendo proteção tática vital após a suspensão de seu parceiro de defesa, Homam Ahmed. A disciplina defensiva de Mbemba quando não está com a bola será submetida ao teste definitivo no Seattle Stadium. Ele deve administrar seu posicionamento de forma agressiva para fechar os espaços centrais, impedir que Džeko tenha tempo de se virar e encarar o gol, e proteger sua área para garantir que os bósnios não dominem completamente a área e encurralem o Catar em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades no Grupo B?

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo B criou um grande obstáculo para as duas últimas equipes. O Canadá, um dos anfitriões, lidera a tabela com quatro pontos e saldo de gols de +6, enquanto a Suíça vem logo atrás em segundo lugar, com quatro pontos e saldo de gols de +3. Isso deixa tanto a Bósnia e Herzegovina (diferença de gols de −3) quanto o Catar (diferença de gols de −6) na lanterna da tabela, com apenas um ponto cada.

O próximo confronto da 3ª rodada, no Seattle Stadium, representa um momento decisivo em termos matemáticos para ambas as nações, que lutam desesperadamente para manter vivas suas campanhas no torneio.

Se a Bósnia e Herzegovina vencer

Uma vitória decisiva para a equipe de Sergej Barbarez elevaria sua pontuação para quatro pontos, colocando-a firmemente na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Canadá e Suíça, uma vitória expressiva poderia, teoricamente, permitir que a Bósnia disputasse uma das duas primeiras vagas de classificação automática, caso um resultado esmagador incline fortemente o saldo de gols a seu favor. Fundamentalmente, chegar a quatro pontos daria à equipe uma posição matemática excepcionalmente forte para se classificar como uma das melhores terceiras colocadas, enquanto deixaria o Catar estagnado com um ponto e eliminaria os jogadores de Julen Lopetegui do torneio.

Se o Catar vencer

Caso a equipe de Julen Lopetegui consiga uma reviravolta dramática e conquiste os três pontos, isso revitalizaria completamente sua campanha e elevaria os Maroons a quatro pontos. Chegar a quatro pontos garantiria ao Catar o controle total sobre seu destino na terceira colocação, dando a eles uma base viável para se classificarem pelas vagas de wild card para as oitavas de final. Por outro lado, esse resultado deixaria a Bósnia e Herzegovina com apenas um ponto, selando a eliminação precoce da equipe de Barbarez e encerrando sua trajetória na Copa do Mundo ainda na fase de grupos.

O cenário de empate

Um empate em Seattle significaria um desastre matemático para ambas as equipes, mantendo a Bósnia e Herzegovina e o Catar empatados na última posição, com apenas dois pontos cada. Como, historicamente, é altamente improvável que uma soma de dois pontos garanta a classificação por meio do sistema de wild card pelo terceiro lugar no formato do torneio com 48 equipes, um empate condenaria efetivamente ambas as nações à eliminação mútua antes mesmo do início das oitavas de final.

Notícias das equipes e escalações

A Bósnia e Herzegovina é comandada por Sergej Barbarez. Não há registros de lesões ou suspensões nos dados disponíveis, e ainda não foi divulgada nenhuma escalação provável nesta fase. Novas informações serão adicionadas à medida que o início da partida se aproximar.

O Catar é comandado pelo técnico Julen Lopetegui. Assim como no caso do adversário, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões para esta partida, e nenhuma escalação provável foi confirmada. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

A Bósnia e Herzegovina ficou sem vencer em quatro das últimas cinco partidas, registrando duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nessa sequência, com base nos dados disponíveis. Sua partida mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Canadá na Copa do Mundo, em 12 de junho, enquanto também empatou em 1 a 1 com o Panamá em um amistoso em 6 de junho. Anteriormente nessa sequência, empatou em 0 a 0 com a Macedônia do Norte e conquistou duas vitórias contra a Itália e o País de Gales nas eliminatórias da Copa do Mundo; ambas as partidas terminaram em 1 a 1 na noite, mas foram contabilizadas como vitórias. A Bósnia marcou quatro gols e sofreu quatro nos cinco jogos.

Os últimos cinco resultados do Catar mostram um empate, duas derrotas e um empate em sua mais recente partida oficial. A equipe empatou em 1 a 1 com a Suíça em 13 de junho, em sua estreia na Copa do Mundo, enquanto a partida anterior terminou em 0 a 0 contra El Salvador em um amistoso em 6 de junho. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para a Irlanda e foi derrotado por 3 a 0 pela Tunísia na Copa Árabe da FIFA em dezembro de 2025, tendo empatado em 1 a 1 com a Síria na mesma competição. O Catar marcou dois gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

BIH Um QAT 0 1 Empate 0 Bósnia e Herzegovina 1 - 1 Catar 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre essas duas seleções é extremamente limitado nos dados disponíveis. O único encontro registrado ocorreu em um amistoso em 10 de agosto de 2010, quando a Bósnia e Herzegovina e o Catar empataram em 1 a 1. Esse único resultado é o único confronto entre as nações na história recente, tornando este confronto da fase de grupos da Copa do Mundo um encontro raro entre as duas seleções.

Classificação



