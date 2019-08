Boselli não é Love, mas contribui ao Corinthians como 'reserva de luxo'

Argentino não é titular no time de Carille, mas está demonstrando o seu valor com gols e boas atuações

Mauro Boselli ainda não se firmou como titular no , mas tem provado o sua importância para o clube como um coadjuvante. O atacante soma três jogos consecutivos do Brasileirã balançando as redes, depois de passar em branco nas primeira cinco oportunidades que teve na competição nacional.

O argentino marcou contra o , e e já é o vice artilheiro do clube no Brasileirão, atrás somente de Pedrinho que tem 4 gols. Com as recentes boas atuações, ele vem conquistando os torcedores do Corinthians, que tem como um dos ídolos do time Vagner Love.

O número 9 do alvinegro é o titular da equipe, mas é Boselli quem deve mais uma vez começar o jogo contra o Avaí, na Ressacada, neste domingo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico da equipe Fábio Carille deve poupar alguns titulares em Santa Catarina, visando o jogo contra o Fluminense no Maracanã, na quinta-feira, pela .

Boselli esteve perto de deixar o Corinthians, e ele próprio confirmou que conversou com outros clubes. Mas a retomada da boa fase do camisa 17 o fez ficar na equipe e ele tem sido fundamental para os sete jogos sem derrotas do time no Brasileirão.