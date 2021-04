Boselli diz que ter jogado pelo Corinthians foi um erro: "Me devem um montão de dinheiro"

Atacante relembrou sua passagem pelo Alvinegro e comentou até a exposição pública de sua saída do clube

Mauro Boselli não guarda com muito carinho a sua passagem pelo Corinthians. Quatro meses depois de deixar o Alvinegro, o centroavante argentino avalia foi um erro sua escolha pelo time do Parque São Jorge.

Agora no Cerro Porteño, do Paraguai, Boselli relembrou seu tempo como jogador do Corinthians em entrevista ao 90min e se mostrou chateado com diversos fatores do clube. Um deles é a parte financeira.

"Errei ao escolher o Corinthians. Eu não me encaixava no estilo de jogo do time. Ainda me devem um montão de dinheiro. Estamos vendo uma forma de saldar essa dívida", desabafou o argentino.

O jogador revelou que antes de escolher pelo Corinthians, outro clube (que não foi revelado) também estava interessado em seu futebol. Boselli disse que focou muito na instituição e não tanto na equipe na hora de fazer sua decisão.

"Meu empresário tinha duas propostas do futebol brasileiro. Uma delas era do Corinthians. Quando se diz a um argentino que River ou Boca quer te contratar, por mais que outra equipe também queira, vai escutar a proposta de River ou Boca. É o mesmo caso no Brasil. Quando te ligam de Corinthians ou Flamengo, o resto dos times passa para um segundo plano".

"Foquei muito no que era o Corinthians como instituição. Eu senti isso na hora de tomar a decisão e, talvez, me equivoquei um pouco. Nesse momento, não olhei que forma de jogar tinha a equipe. Ou que estilo combinava melhor com meu futebol. Errei na hora de escolher o clube", completou.

Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Boselli disputou 67 partidas com a camisa do Corinthians e anotou 16 gols. Em quase dois anos no time de Itaquera, não conseguiu se firmar como centroavante titular do time, mesmo trabalhando com quatro treinadores diferentes (Fábio Carille, Tiago Nunes, Dyego Coelho e Vagner Mancini).

"No meu segundo ano no Corinthians, mudou o treinador. Chegou um técnico [Tiago Nunes] que me ajudava muito mais no que eu podia fazer como jogador de futebol, como centroavante. Comecei o ano muito bem. Antes da pandemia, a gente tinha jogado 11 partidas, eu tinha marcado seis gols e dado três assistências".

"Fiquei quase dois meses parado por causa de uma fratura no rosto. Isso me fez perder muito espaço. A equipe oscilou nesse momento. Quando volto e estou bem para jogar de novo, sofro uma lesão no tornozelo, que me deixa mais um mês e meio fora. Essas duas lesões impediram que eu seguisse o ano como tinha começado", relembrou.

O argentino comentou também que ficou chateado como sua saída do clube foi exposta na série Acesso Total, do SporTV.

"Eu já sabia, dois ou três meses antes, que não seguiria no Corinthians, quando deixei de ser convocado para as partidas. Me doeu depois. Me dá um pouco de tristeza pela forma como expuseram na televisão".