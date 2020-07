Boselli busca no Corinthians o primeiro gol em clássicos, especialidade na carreira

Centroavante é lembrado com carinho na Argentina, México e até Itália pelo desempenho obtido diante de grandes rivais

Mauro Boselli ainda não anotou gols pelo em clássicos estaduais, marca que ele vai tentar quebrar nesta quarta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), quando o retoma a sua temporada justamente diante do arquirrival Palmeiras, na Arena, pela 11ª rodada do .

Até aqui, o argentino atuou em oito partidas envolvendo (quatro vezes), (três vezes) e (uma vez) sem conseguir balançar a rede adversária em nenhuma delas. Dono de 17 tentos em 61 partidas pelo clube, sendo seis em 11 neste ano, ele chegou ao Corinthians conhecido justamente pelo contrário.

Segundo maior artilheiro da história do León, do , ele marcou seu último gol pelo clube justamente contra o , um dos principais rivais da equipe. Em seu primeiro ano, diante do mesmo Pachuca, fez o gol do título nacional para o León, na casa do adversário.

Já no Estudiantes, outra passagem de sucesso de Boselli na carreira, Boselli fez dois gols em três partidas disputadas contra o Gimnasia, o rival local de La Plata. Em 2010, quando marcou o segundo tento, teve a incrível marca de 27 gols marcados em 30 partidas disputadas.

Até mesmo onde não fez tanto sucesso, Boselli é lembrado por boas performances contra rivais locais. Pelo , onde atuou em apenas sete oportunidades, marcou um dos seus dois gols no clássico contra a , já no fim do jogo, em duelo que culminou no rebaixamento do adversário à segunda divisão.

Ciente dessa capacidade, Boselli tenta transformar alguma das grande rivalidades do clube em um momento marcante pelo Corinthians. Seu contrato, a princípio, termina no final deste ano, dando-lhe apenas mais algumas oportunidades para que isso aconteça.