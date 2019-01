Boselli brinca e fala em abandonar cores do ex-clube: "Verde no Corinthians não pode"

O atacante argentino é o segundo melhor artilheiro do León, com 130 gols

Novo reforço do Corinthians, o atacante Mauro Boselli contratado do León (México), se apresentou nesta sexta-feira (18) no clube Alvinegro, e já mostrou antes de vir ao Brasil que conhece o território em que estará pisando.

“Verde no Corinthians não pode, não existe verde para a torcida do Corinthians”, disse o jogador ao ser questionado por um jornalista do canal mexicano Ilama Multimedios se usaria a camisa de seu antigo clube por baixo da camisa do Timão. “Com a branca até pode ser, mas a verde não, é a cor do rival”.

Boselli é considerado o maior artilheiro da história do León, onde marcou 130 gols desde que chegou, em julho de 2013.

Na última quinta-feira (17), o Timão também anunciou o seu novo patrocinador para 2019, o banco BMG assinou por dois anos com o clube e, segundo relatou o SporTV, a empresa pagará R$ 42 milhões anuais ao Corinthians.