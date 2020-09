Boschilia salva Inter em noite de erros defensivos e brilho de Abel Hernández

Com falhas na defesa, time de Eduardo Coudet marcou o gol da vitória nos últimos minutos e quebrou um incômodo tabu em Porto Alegre

Na noite desta quarta-feira (16), o proporciou um verdadeiro "teste para cardíaco" para seus torcedores. O time sulista venceu o América de Cali por 4 a 3, em uma partida definida nos últimos minutos e com incomuns erros no setor defensivo. O atacante Abel Hernández também foi peça fundamental para o triunfo colorado e ajudou o Inter a quebrar o tabu contra o América de Cali, mas quem coroou a vitória foi Gabriel Boschilia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Internacional entrou em campo no Beira Rio como favorito para o confronto. Saiu na frente com Abel Hernández e Boschilia. Ainda no primeiro tempo, Vergara diminuiu para os visitantes, mas Abel Hernández voltaria para marcar seu segundo e terceiro do Inter. Na segunda etapa, Andrián Ramos e Santiago Moreno empataram para os colombianos. Tudo parecia correr para um empate até que, já aos 45 minutos, Boschilia apareceu para marcar seu segundo no jogo e o quarto da equipe brasileira.

Mais times

Com essa vitória, o Internacional vence o América de Cali pela primeira vez em Alegre. As duas equipes já tinham se enfrentado em terras gaúchas outras duas vezes e as duas terminaram empatadas.

Porém, apesar da vitória, o torcedor colorado sabe que o time apresentou uma queda importante no setor de maior confiança da equipe na competição. A defesa do Inter, que vinha sem sofrer gols há seis jogos na atual edição da Libertadores, foi vazada três vezes e já levantou a dúvida sobre a qualidade da zaga sem Victor Cuesta, que foi um dos quatro expulsos no Gre-Nal, que aconteceu antes da pausa do futebol por conta da pandemia.

Boschilia e Hernández comemoram gol sobre o América de Cali (Foto: Ricardo Duarte)

Com dois gols de Hernández, que chegou para ser o substituto de Paolo Guerrero, o Inter já consegue ohar para frente com mais otimismo para o setor ofensivo da equipe, que temeu perder o seu artilheiro na temporada.

Nos últimos tempos, Boschilia tem deixado de ser um coadjuvante na campanha do Internacional em 2020, não apenas dentro de campo. O meia ex- recentemente disse que faltava "malandragem" ao Inter para conseguir segurar as vitórias, depois de o Inter ceder o empate para o , no Brasileirão. Após a derrota para o , também no certame nacional, ele pediu mais "doação" a equipe até os últimos minutos.

Boschilia cobrou isso de sua equipe e entregou, pois foi responsável direto pelos três pontos. Com a vitória, o cheguo a 20 jogos sem perder em casa na Libertadores. O número expressivo compreende um período que se estende desde 2012, antes mesmo do Beira Rio se transformar em uma arena moderna.

O próximo duelo do Inter em sua casa é contra o arquirrival . A partida acontece na próxima quarta-feira (23), às 21h30, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.