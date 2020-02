Boschilia aposta no Beira-Rio por vaga na Libertadores: “temos que nos impor”

Uma das principais contratações do colorado para a temporada, meia cobra imposição para garantir classificação diante da Universidad de Chile

Uma das principais contratações do para a temporada, o meia Boschilia joga junto com os companheiros o destino do clube gaúcho nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Diante da Universidad de Chile, no Beira-Rio, o Colorado tenta seguir vivo na briga por uma vaga na fase de grupos da da América.

"Buscamos a vitória lá, mas infelizmente não veio. Agora temos de aproveitar o fator casa, a torcida do nosso lado, e nos impor. Buscar esses gols que vão nos dar a classificação para a próxima fase. Estamos muito focados nisso e em fazer um grande jogo", comentou o jogador após o 0 a 0 na ida, em Santiago.



