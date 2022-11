Borussia Monchengladbach x Stuttgart: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida acontece nesta sexta-feira (4), pela 13ª rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na internet

O Borussia Monchengladbach recebe o Stuttgart nesta sexta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no Borussia-Park, pela 13ª rodada da Bundesliga. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no OneFootball, na internet e no aplicativo, disponível para iOS e Android.

Abrindo a rodada da Bundesliga, o duelo coloca frente a frente duas equipes que precisam pontuar para se afastar da segundo parte da tabela.

O Monchengladbach, de Daniel Farke, é verdade, está em uma melhor posição, mas oscila muitos dos seus jogos. Para o duelo, o treinador deve contar com a volta do lesionado goleiro da Suíça, adversário do Brasil na Copa, Yan Sommer.

Do outro lado, o Stuttgart, esse sim, quer se afastar da zona de rebaixamento. Em 12 rodadas, a equipe somou 11 pontos, ocupando a 15ª posição. Para a partida, a equipe enfrentará problemas defensivos, já que está sem seus principais zagueiros.

Prováveis escalações

Escalação do provável MONCHENGLADBACH: Sippel (Sommer); Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Weigl, Kramer, Stindl; Ngoumou, Pléa e Thuram.

Escalação do provável STTUGART: Muller; Anton, Ito, Mavropanos; Silas, Endo, Ahamada, Fuhrich, Silas; Guirassy e Pfeiffer.

Desfalques

Borussia Monchengladbach

A equipe terá os desfalques de Itakura, Wolf e Neuhaus, machucados.

Sttugart

Para o duelo, a equipe terá os desfalques de Enzo Milot, Axel Zagadou, Josha Vagnoman e Tanguy Coulibaly, lesionados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 4 de novembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Borussia-Park – Mönchengladbach, ALE