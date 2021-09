Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 6ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

"Clássico de Borussia" pela Bundesliga: o Borussia Monchengladbach recebe o Borussia Dortmund neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, streaming na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Borussia-Park - Gladbach, ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Gladbach quer sair do Z-3 na Bundesliga / Foto: Getty Images

O One Football, streaming na internet, irá transmitir com exclusividade o jogo deste sábado (25), às 13h30 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

No Z-3 na Bundesliga, o Borussia Monchengladbach, um dos times mais competitivos nos últimos no futebol alemão, reencontra seu ex-treinador Marco Rose em busca de um bom resultado para sair dessa situação complicada.

Sem Lainer, Doucoré e Bensebaini, o treinador Adi Hutter pode ter o retorno de Marcus Thuram, um dos principais jogadores da equipe, mas a tendência é que o atacante comece no banco de reservas.

Provável escalação do Borussia Monchengladbach: Sommer; Scally, Elvedi, Ginter e Beyer; Neuhaus e Kramer; Wolf, Herrmann e Stindl; Plea.

BORUSSIA DORTMUND

Em terceiro lugar na Bundesliga, com 12 pontos, o Borussia Dortmund precisa da vitória para não deixar o Bayern de Munique, líder invicto na competição até o momento, se distanciar.

Para isso, o técnico Marco Rose segue contando com o artilheiríssimo Erling Haaland, um dos grandes goleadores da atualidade. O problema é que nomes como Emre Can, Morey e Brandt seguem de fora, todos lesionados.

Provável escalação do Borussia Dortmund : Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud e Reus; Malen e Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Monchengladbach 3 x 1 Arminia Bielefeld Bundesliga 12 de setembro de 2021 Augsburg 1 x 0 Borussia Monchengladbach Bundesliga 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolfsburg x Borussia Monchengladbach Bundesliga 2 de outubro de 2021 10h30 (de Brasília) Borussia Monchengladbach x Stuttgart Bundesliga 16 de outubro de 2021 13h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Besiktas 1 x 2 Dortmund Champions League 15 de setembro de 2021 Dortmund 4 x 2 Union Berlin Bundesliga 19 de setembro de 2021

Próximas partidas