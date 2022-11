Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), pela 15ª rodada do Alemão; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo subir na tabela, Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund se enfrentam na tarde desta sexta-feira (11), no Borussia Park, às 16h30 (de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na internet.

Vindo de derrota na rodada passada, o Borussia Monchengladbach caiu para o nono lugar, com 19 pontos, e conta com o apoio de sua torcida para se recuperar na competição.

Do outro lado, o Borussia Dortmund também perdeu o último jogo e acabou deixando o G-4, ficando na sexta posição, com 25 pontos. O time aurinegro segue com o departamento médico cheio.

Prováveis escalações

Escalação do provável BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Olschowsky; Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Kone; Hofmann, Stindl, Plea; Thuram.

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can; Adeyemi, Brandt, Reyna; Modeste.

Desfalques

Monchengladbach

Yann Sommer, Florian Neuhaus, Tony Jantschke, Hannes Wolf e Ko Itakura.

Dortmund

Marius Wolf, Tim Rothe, Thomas Meunier, Jamie Bynoe-Gittens, Mateu Morey, Mahmoud Dahoud, Sebastien Haller e Marco Reus estão todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 11 de novembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Borussia Park, Monchengladbach - ALE