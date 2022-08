Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlim: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Jogo acontece nesta sexta (19), pela terceira rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na TV e na internet

Borussia Mönchengladbach e Hertha Berlim se enfrentam nesta sexta-feira (19), no Borussia-Park, a partir das 15h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, no streaming.

O Gladbach está na terceira colocação da Bundesliga, com uma vitória - conquistada na primeira rodada - e um empate. Foram cinco gols marcados e três sofridos até aqui, que deixam a equipe em vantagem em relação aos outros que têm quatro pontos.

Já o Hertha tem apenas um ponto conquistado nas duas rodadas já disputadas, e ocupa 14ª colocação. A equipe fez apenas dois gols e sofreu quatro, resultando em um saldo negativo de dois gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do Borussia Mönchengladbach: Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Kone, Neuhaus; Hofmann, Thuram, Plea.

Possível escalação do Hertha Berlim: Christensen; Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Sunjic, Serdar; Lukebakio, Jovetic, Boetius.

Desfalques da partida

Borussia Mönchengladbach:

Lars Stindl: lesionado

Hertha Berlim:

Marco Richter: condição física

Kelian Nsona, Lee Dong-jun e Jessic Ngankam: lesionados

Quando é?

JOGO Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlim DATA Sexta-feira, 19 de agosto de 2022 LOCAL Borussia-Park, Mönchengladbach - ALE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Borussia Mönchengladbach

JOGO CAMPEONATO DATA Schalkes 2 x 2 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 13 de agosto de 2022 Borussia Mönchengladbach 3 x 1 Hoffenheim Bundesliga 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach Bundesliga 27 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília) Borussia Mönchengladbach x Mainz 05 Bundesliga 4 de setembro de 2022 12h30 (de Brasília)

Hertha Berlim

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Hertha Berlim 1 x 1 Eintracht Bundesliga 13 de agosto de 2022 Union Berlim 3 x 1 Hertha Berlim Bundesliga 6 de agosto de 2022

Próximas partidas