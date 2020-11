Borussia M'Gladbach x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo da quinta rodada do Grupo B será na terça (1), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam na terça-feira (1), às 17h , em um duelo de posições inversas às previsões antes da Liga dos Campeões. Os alemães são os líderes do grupo e a Inter segue na lanterna, sem nenhuma vitória. Restando este e mais um jogo da fase de grupos, o momento é de reação para os italianos. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, em TV fechada, e do EI Plus, em streaming . Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Borussia M' x Inter de Milão DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Borussia-Park - Mönchengladbach, ALE HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Os alemães querem seguir na liderança do Grupo B / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo da TNT, em TV fechada, e do EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em um grupo difícil, com Inter de Milão e , o Borussia Monchengladbach começa a rodada na liderança do Grupo B, com um ponto de vantagem sobre o Real. Enquanto isso, os italianos, que apareciam como favoritos a uma das vagas nas oitavas, seguem com apenas dois pontos e na última posição no grupo, com dois de desvatagem em relação ao .

Para o deulo, os alemães não contam com Haffmann e Bensebaini e a Inter não tem Vidal, expulso contra o Real Madrid na última rodada.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Borussia : Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Embolo

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Young; Lukaku, Martinez

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA M'GLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia M'Gladbach 4 x 1 04 28 de novembro de 2020 Borussia M'Gladbach 4 x 0 Liga dos Campeões 25 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Borussia M'Gladbach Bundesliga 5 de dezembro de 2020 11h30 (de Brasília) Real Madrid x Borussia M'Gladbach Liga dos Campeões 9 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Inter de Milão 28 de novembro de 2020 Inter de Milão 0 x 2 Real Madrid Liga dos Campeões 25 de novembro de 2020

Próximas partidas