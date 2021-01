Borussia M'Gladbach x Bayern de Munique: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (8), pela 15ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

Borussia Monchengladbach e de Munique se encontram nesta sexta-feira (8), às 14h30 (de Brasília), no estádio Monchengladbach, em duelo válido pela 15ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pelo aplicativo. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Monchengaldbach x Bayern de Munique DATA Sexta-feira, 7 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio de Monchengaldbach - ALE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Os Bávaros defendem a liderança do alemão/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, no aplicativo. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Precisando vencer para não se ver distante do G-6, o Borussia Monchengladbach tem problemas para o duelo desta sexta-feira (8). O time não terá Thuram, suspenso por três jogos após cuspir em um jogador do , assim como Reitz, Musel, Quizera e Olschowsky também estão fora do duelo.

Provável escalação do Borussia Monchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhas; Plea, Stindl, Hofmann; Embolo.

BAYERN DE MUNIQUE

Já o Bayern de Munique entra em campo defendendo a liderança da competição. Os bávaros não poderão contar com Zirkzee e Nianzou. Por outro lado, Kimmich e Davies devem voltar ao time.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Arminia 0 x 1 Borussia Monchengladbach Bundesliga 2 de janeiro de 2021 Elversberg 0 x 5 Borussia Monchengladbach Copa da 22 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Borussia Monchengladbach Bundesliga 16 de janeiro de 2021 14h30 (de Brasília) Borussia Monchengladbach x Bundesliga 19 de janeiro de 2021 14h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 5 x 2 Bundesliga 3 de janeiro de 2021 Bayern Leverkusen 1 x 2 Bayern de Munique Bundesliga 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas