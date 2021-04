Borussia Dortmund x Union Berlin: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Aurinegros tentam se aproximar do pelotão de frente da Bundesliga; saiba como acompanhar o jogo ao vivo na TV e na internet

O Borussia Dortmund entra em campo querendo os três pontos para se reaproximar do pelotão de frente do Campeonato Alemão. Em quinto na tabela, os Aurinegros enfrentam o Union Berlin, oitavo colocado, pela 30ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo o OneFootball App. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Union Berlin DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Dortmund joga no Signal Iduna Park neste sábado / Foto: Getty Images

O OneFootball App irá transmitir o jogo desta quarta-feira, às 15h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em quinto lugar na Bundesliga com 49 pontos, o Borussia Dortmund entra em campo sem Jadon Sancho, Thomas Delaney, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel e Marcel Schmelzer. Todos tem alguma lesão. Thorgan Hazard e Emre Can podem ganhar vagas no time titular para o jogo de quarta-feira.

Anthony Ujah, Sheraldo Becker, Niko Giesselmann e Leon Dajaku são os desfalques do Union Berlin, oitavo colocado na Bundesliga. Taiwo Awoniyi pode voltar ao time da capital alemã.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Dahoud; Hazard, Haaland, Reus.

Provável escalação do Union Berlin: Luthe; Friedrich, Knoche, Schlotterbeck; Trimmel, Lenz, Andrich, Promel, Gentner; Musa, Kruse.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORMTUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 1 x 2 Manchester City Liga dos Campeões 14 de abril de 2021 Borussia Dortmund 4 x 1 Werder Bremen Bundesliga 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolfsburg x Borussia Dortmund Bundesliga 24 de abril de 2021 10h30 (de Brasília) Borussia Dortmund x Holstein Kiel Copa da Alemanha - Semifinal 1 de maio de 2021 15h30 (de Brasília)

UNION BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 1 Union Berlin Bundesliga 10 de abril de 2021 Union Berlin 2 x 1 Stuttgart Bundesliga 17 de abril de 2021

Próximas partidas