Borussia Dortmund x Stuttgart: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Borussia Dortmund enfrenta o Stuttgart nesta sábado (20), em Dortmund, às 11h30 (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, através do aplicativo. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Stuttgart DATA Sábado, 20 de novembro de 2021 LOCAL Signal Iduna Park, Dortmund - Alemanha HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O OneFootball, através de seu aplicativo, transmite o jogo deste sábado. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Borussia Dortmund, que foi derrotado na última rodada do Campeonato Alemão para o RB Leipzig, está de volta para tenta somar pontos e encostar no líder da competição, o Bayern de Munique.

Para o duelo, a equipe terá alguns desfalques, mas muito deles recorrentes. A equipe não deve contar, com Erling Haaland, Marius Wolf, Moukoko, Nico Shulz, Giovanni Reyna, Zagadou e Mateu Morey, para a partida.

Do outro lado, o Stuttgart, que está perto da zona de rebaixamento, precisa reagir no campeonato. A equipe, ainda na Data Fifia, realizou um amistoso contra o FC Zurich e saiu vitorioso.

Para este duelo, o time ainda terá desfalques, como Chris Fuhrich, Erik Thommy, Enzo Millot, Kalajdzic e Ahamada.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Pongracic, Akanji, Hummels; Meunier, Wirsel, Belingham, Hazard; Reus, Brandt e Malen.

Provável escalação do Stuttgart: Bredlow; Anton, Ito, Mola; Sosa, Karazor, Endo, Nartey; Mangala, Massimo, Didavi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 1 x 3 Ajax Liga dos Campeões 3 de novembro de 2021 RB Leipzig 2 x 1 Borussia Dortmund Bundesliga 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sporting x Borussia Dortmund Liga dos Campeões 24 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Wolfsburg x Borussia Dortmund Bundesliga 27 de novembro de 2021 11h30 (de Brasília)

STUTTGART

JOGO CAMPEONATO DATA Stuttgart 0 x 1 Bielefeld Bundesliga 6 de novembro de 2021 Stuttgart 1 x 0 FC Zurich Amistoso 10 de novembro de 2021

Próximas partidas