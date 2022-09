Borussia Dortmund x Schalke 04: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Jogo da sétima rodada do Campeonato Alemão será neste sábado (17); veja como acompanhar na TV e na internet

Borussia Dortmund e Schalke 04 se enfrentam na manhã deste sábado (17), no Westfalenstadion, às 10h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Bundesliga O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

Os aurinegros entram em campo neste sábado querendo um triunfo para tentar entrar no G-4 do Alemão. O time é o quinto colocado, com 12 pontos, e ainda vem de derrota no meio de semana, pela Champions League.

A equipe mandante tem uma série de desfalques por lesão, mas conta com os retornos de Adeyemi e Malen, recuperados.

Do outro lado, o Schalke está na 12ª posição, com 6 pontos, e segue sem poder contar com Brunner e Kaminski. O time vem de vitória na última rodada.

Escalações:

Escalação do provável Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Reyna, Reus, Brandt; Modeste.

Escalação do provável Schalke 04: Schwolow; Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan; Flick, Krauss, Zalazar; Drexler, Terodde, Bulter.

Desfalques

Borussia Dortmund

Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Sebastian Haller, Mateu Morey e Kobel, no departamento médico, desfalcam os aurinegros.

Schalke 04

Cedric Brunner e Marcin Kaminski, com problemas musculares, são desfalques.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: Westfalenstadion, Dortmund - ALE