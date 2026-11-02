Borussia Dortmund x Real Betis: detalhes da partida
Muralha Amarela põe à prova o Real Betis invicto
O Borussia Dortmund recebe o Real Betis no Signal Iduna Park pela Champions League. A equipe de Niko Kovac tenta manter a boa fase que a levou à liderança da Bundesliga.
O Dortmund chega embalado para a partida. Um gol de Maxi Beier, que saiu do banco, nos minutos finais garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt no campeonato, antes de uma cobrança de falta de Marcel Sabitzer nos acréscimos assegurar o triunfo por 3 a 2 sobre o Werder Bremen na Copa da Alemanha. O calendário implacável tem colocado o elenco à prova, mas as opções à disposição de Kovac têm dado conta do recado a cada partida.
O goleiro Gregor Kobel tem sido uma presença constante na defesa, enquanto a equipe de Nico Schlotterbeck não sofreu gols em cinco de seus últimos sete jogos em todas as competições. A liderança do capitão e a disciplina defensiva do time dão ao BVB uma base sólida para a disputa europeia.
O Real Betis vem de Sevilha sob o comando de Manuel Pellegrini e ocupa a quinta posição na classificação da Champions League. A equipe espanhola mostrou que pode competir nesse nível ao vencer o Feyenoord por 1 a 0 e o FC Porto por 3 a 2 em seus dois últimos compromissos europeus.
O Betis, porém, tem oscilado nos últimos jogos: empatou por 0 a 0 com o Celta Vigo em LaLiga e sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Barcelona. A equipe de Pellegrini precisará encontrar mais consistência no ataque para incomodar a defesa do Dortmund, que tem se tornado cada vez mais difícil de superar.
O confronto reúne dois clubes em situações distintas na classificação do grupo. Depois de um início irregular de campanha na Champions League, o Dortmund precisa melhorar seu desempenho na competição.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bétis
Momento das equipes
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
E
V
V
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
D
V
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
D
V
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
D
|12
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
V
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
E
E
V
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
D
E
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
D
V
E
|18
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
V
D
E
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
D
V
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
V
D
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
D
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
V
D
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D