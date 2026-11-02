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Liga dos Campeões
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBétis
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Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League da UEFA: BVB põe à prova a sequência do Betis

Borussia Dortmund x Bétis
Liga dos Campeões
Borussia Dortmund
Bétis

Embalado pelo emocionante empate por 2 a 2 conquistado após uma reação fora de casa contra o Bayern de Munique, que manteve seu ritmo no cenário nacional, o Borussia Dortmund de Niko Kovač volta ao Signal Iduna Park para defender seus domínios diante de um imponente Real Betis, que chega com campanha perfeita de três vitórias e nenhuma derrota na Champions League.

Borussia Dortmund x Real Betis: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 4
Signal Iduna Park

Muralha Amarela põe à prova o Real Betis invicto

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

O Borussia Dortmund recebe o Real Betis no Signal Iduna Park pela Champions League. A equipe de Niko Kovac tenta manter a boa fase que a levou à liderança da Bundesliga.

O Dortmund chega embalado para a partida. Um gol de Maxi Beier, que saiu do banco, nos minutos finais garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt no campeonato, antes de uma cobrança de falta de Marcel Sabitzer nos acréscimos assegurar o triunfo por 3 a 2 sobre o Werder Bremen na Copa da Alemanha. O calendário implacável tem colocado o elenco à prova, mas as opções à disposição de Kovac têm dado conta do recado a cada partida.

O goleiro Gregor Kobel tem sido uma presença constante na defesa, enquanto a equipe de Nico Schlotterbeck não sofreu gols em cinco de seus últimos sete jogos em todas as competições. A liderança do capitão e a disciplina defensiva do time dão ao BVB uma base sólida para a disputa europeia.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

O Real Betis vem de Sevilha sob o comando de Manuel Pellegrini e ocupa a quinta posição na classificação da Champions League. A equipe espanhola mostrou que pode competir nesse nível ao vencer o Feyenoord por 1 a 0 e o FC Porto por 3 a 2 em seus dois últimos compromissos europeus.

O Betis, porém, tem oscilado nos últimos jogos: empatou por 0 a 0 com o Celta Vigo em LaLiga e sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Barcelona. A equipe de Pellegrini precisará encontrar mais consistência no ataque para incomodar a defesa do Dortmund, que tem se tornado cada vez mais difícil de superar.

O confronto reúne dois clubes em situações distintas na classificação do grupo. Depois de um início irregular de campanha na Champions League, o Dortmund precisa melhorar seu desempenho na competição.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bétis

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formação
Bétis crest
Bétis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Bétis crest
Bétis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Time titular

Bétis

Técnico

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Momento das equipes

BVB

BVB - Sequência

FCU
E0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BET

BET - Sequência

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
E0-0
MAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Borussia DortmundEmpateBétis
1
0
0
Amistosos de clubes
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
2Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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