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Borussia Dortmund x Real Betis: horário da partida

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

A partida entre Borussia Dortmund e Real Betis começa em 04/11/2026, às 21h.

Borussia Dortmund x Real Betis ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

A partida entre Borussia Dortmund e Real Betis será transmitida ao vivo pelo DAZN. Na Suíça, o jogo será exibido pela SRF zwei. Todas as opções de transmissão estão listadas abaixo.

Assuntos da semana: como chegam Borussia Dortmund e Real Betis?

O Dortmund chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Bundesliga. Antes disso, o BVB venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 e superou o Sabah FK fora de casa por 2 a 1 na Liga dos Campeões. Ao todo, o Dortmund marcou sete gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

O Real Betis soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, venceu o Feyenoord Rotterdam por 1 a 0 na Liga dos Campeões. O único empate foi o 0 a 0 com o Celta Vigo. A derrota por 5 a 2 para o Barcelona foi o único tropeço. O Betis marcou seis gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Borussia Dortmund x Real Betis: escalações

Borussia Dortmund x Real Betis: desempenho recente

Borussia Dortmund x Real Betis: histórico de confrontos diretos

Borussia Dortmund x Real Betis: as classificações