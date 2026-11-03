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Borussia Dortmund x Real Betis ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Borussia Dortmund x Bétis
Borussia Dortmund
Bétis
Liga dos Campeões

Na Champions League, o Borussia Dortmund enfrenta o Real Betis. Mas quem exibe ou transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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UEFA Champions League na TV

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Borussia Dortmund x Real Betis: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Signal Iduna Park

O jogo entre Borussia Dortmund e Real Betis começa em 04/11/2026, às 21h.

Borussia Dortmund x Real Betis ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo entre Borussia Dortmund e Real Betis será transmitido ao vivo pela DAZN. Na Suíça, a partida será exibida pela SRF zwei. Todas as opções de transmissão estão listadas abaixo.

Assuntos da semana: como chegam Borussia Dortmund e Real Betis?

O Dortmund chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Bundesliga. Antes disso, o BVB venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 e superou o Sabah FK fora de casa por 2 a 1 na Champions League. Ao todo, o Dortmund marcou sete gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

O Real Betis soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, o Betis venceu o Feyenoord Rotterdam por 1 a 0 na Champions League. O único empate foi um 0 a 0 com o Celta de Vigo. A derrota por 5 a 2 para o Barcelona foi o único tropeço. O Betis marcou seis gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

BVB

BVB - Sequência

FCU
E0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BET

BET - Sequência

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
E0-0
MAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Borussia Dortmund x Real Betis: escalações

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bétis

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formação
Bétis crest
Bétis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Bétis crest
Bétis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Time titular

Bétis

Técnico

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Borussia Dortmund x Real Betis: retrospecto recente

BVB

BVB - Sequência

FCU
E0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BET

BET - Sequência

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
E0-0
MAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Borussia Dortmund x Real Betis: histórico de confrontos diretos

Confrontos

Borussia DortmundEmpateBétis
1
0
0
Amistosos de clubes
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
2Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

Borussia Dortmund x Real Betis: as classificações

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
7
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
10
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
27
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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