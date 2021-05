Borussia Dortmund x RB Leipzig: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam no sábado, 10h30, pela 32ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentam pela 32ª rodada da Bundesliga, neste sábado (8), às 10h30 (de Brasília), em um jogo importante para ambos os lados, que vão se reencontrar na semana seguinte para a final da Copa da Alemanha. A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball App. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x RB Leipzig DATA Sábado, 8 de maio de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Dortmund joga em casa contra o vice-líder da Bundesliga / Foto: Getty Images

O OneFootball App irá transmitir o jogo deste sábado, às 10h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA DORTMUND

Vindo de quatro vitórias seguidas, o Borussia Dortmund é o quinto colocado da Bundesliga e segue brigando por uma vaga na Liga dos Campeões - está com um ponto de desvantagem em relação ao quarto colocado e com dois do terceiro.

O técnico Edin Terzic não terá alguns jogadores à disposição para o jogo, são eles: Bellingham (suspenso), e os lesionados Morey, Moukoko, Schmelzer, Witsel e Zagadou. Além deles, Reyna, com problemas na panturrilha, segue como dúvida.

There's so much going on in this photo 😅 pic.twitter.com/pBI5vqURbB — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 5, 2021

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Dahoud; Sancho, Reus , Reyna; Haaland.

RB LEIPZIG

O RB Leipzig, vice-líder, é o único time que ainda tem chances de tirar o título do Bayern de Munique, que está a uma vitória do eneacampeonato. A vaga na Liga dos Campeões de 2021/22 já está garantida, enquanto o time se prepara para a despedida de Julian Nagelsmann, que vai comandar o Bayern a partir da próxima temporada.

A única ausência confirmada é a de Samardzic, que tem uma lesão no joelho, enquanto Adams, Nkunku e Szoboszlai são dúvidas.

Lazar #Samardzic has unfortunately suffered a meniscus tear in training and will be out for around 4-6 weeks.



Wishing you a speedy recovery, Laki! 🙏



🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/6CBFtHkJMp — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 5, 2021

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Haidara; Sörloth.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 5 x 0 Holstein Kiel Copa da Alemanha 01 de maio de 2021 Wolfsburg 0 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Borussia Dortmund Copa da Alemanha 13 de maio de 2021 15h45 (de Brasília) Maizn 05 x Borussia Dortmund Bundesliga 16 de maio de 2021 13h (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Werder Bremen 1 x 2 RB Leipzig Copa da Alemanha 30 de abril de 2021 RB Leipzig x Stuttgart Bundesliga 25 de abril de 2021

Próximas partidas