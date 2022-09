Borussia Dortmund x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida acontece nesta sexta (2), pela quinta rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na internet

O Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim nesta sexta-feira (2), no Signal Iduna Park, às 15h30 (de Brasília) em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Alemão 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball.

Em casa, o Dortmund vai em busca de sua quarta vitória na Bundesliga para continuar próximo aos líderes. O time aurinegro é o quinto colocado, com 9 pontos, e provavelmente não terão Mateu Morey, lesionado, enquanto mahmoud Dahoud e Donyell Malen são dúvidas.

Do outro lado, o Hoffenheim entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4, já que é o quarto colocado, com 9 pontos. Benjamin Hubner, Ihlas Bebou e Philipp Pentke continuam no departamento médico, enquanto Ermin Bicakcic corre contra o tempo para ter condições físicas e, por isso, não está garantido entre os relacionados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Guerreiro, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Ozcan, Bellingham; Brandt, Reus, Meunier; Modeste.

Possível escalação do Hoffenheim: Baumann; Kabak, Vogt, Akpoguma; Skov, Promel, Geiger, Rudy, Angelino; Larsen, Kramaric.

Desfalques da partida

Borussia Dortmund:

Sebastien Haller: tumor testicular.

Mateu Morey: departamento médico.

Hoffenheim:

Benjamin Hubner, Ihlas Bebou e Philipp Pentke: departamento médico.

JOGO Borussia Dortmund x Hoffenheim DATA Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 LOCAL Signal Iduna Park, Dortmund - ALE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Borussia Dortmund

JOGO CAMPEONATO DATA hertha Berlin 0 x 1 Borussia Dortmund Campeonato Alemão 27 de agosto de 2022 Borussia Dortmund 2 x 3 Werder Bremen Campeonato Alemão 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Copenhage Champions League 6 de setembro de 2022 13h45 (de Brasília) RB Leipzig x Borussia Dortmund Campeonato Alemão 10 de setembro de 2022 10h30 (de Brasília)

Hoffenheim

JOGO CAMPEONATO DATA Hoffenheim 1 x 0 Augsburg Campeonato Alemão 27 de agosto de 2022 Leverkusen 0 x 3 Hoffenheim Campeonato Alemão 20 de agosto de 2022

Próximas partidas