Borussia Dortmund x Freiburg: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em duelo de equipes que estão no G-4, Borussia Dortmund e Freiburg entram em campo nesta sexta-feira (14), no Westfalenstadion, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 19ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Freiburg DATA Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 LOCAL Westfalenstadion, Dortmund- ALE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pelo OneFootball, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Borussia Dortmund conta com o apoio de sua torcida para buscar mais uma vitória e seguir na caça ao líder Bayern.

O time Aurinegro não poderá contar com Burki, Akanji, Unbehaun, Morey e Schmelzer, enquanto Zagadou deve retornar após cumprir quarentena devido ao covid-19.

No ataque, Bellingham, Haaland e Reus estão confirmados.

Já o Freiburg entra em campo precisando somar pontos para não ver a sua posição dentro do G-4 ameaçada.

A equipe também sofreu com o coronavírus e Sildillia, Schlotterbeck e Flekken são dúvidas.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Zagadou, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Dahoud; Brandt, Reus, Hazard; Haaland.

Provável escalação do Freiburg: Flekken; Kubler, Schlotterbeck, Lienhart, Gunter; Haberer, Hofler; Sallai, Woo-Yeong, Grifo; Holer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FREIBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Freiburg 2 x 2 Arminia Bundesliga 8 de janeiro de 2022 Freiburg 2 x 1 Leverkusen Bundesliga 19 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hoffenheim x Freiburg Copa da Alemanha 19 de janeiro de 2022 16h45 (de Brasília) Freiburg x Stuttgart Bundesliga 22 de janeiro de 2022 11h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Frankfurt 2 x 3 Dortmund Bundesliga 8 de janeiro de 2022 Hertha Berlin 3 x 2 Dortmund Bundesliga 18 de dezembro de 2021

Próximas partidas