Borussia Dortmund x Copenhague: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (6), pela primeira rodada do grupo G da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Borussia Dortmund e Copenhague duelam nesta terça-feira (6), no Signal Iduna Park, a partir das 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo G da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

O Dortmund conta com o apoio de sua apaixonada torcida para iniciar com o pé direito a sua caminha nesta edição da Champions League. O time aurinegro, que perdeu alguns nomes de grande relevância, como Erling Haaland, tratou de ir ao mercado e trouxe dez reforços, com destaque para Sebastién Haller. No entanto, o atacante está tratando de um tumor no testículo e não tem data para estrear pelos alemães.

Para esta terça, Karim Adeyemi, Raphael Guerreiro, Mateu Morey, Donyell Malen e Bynoe-Gittens estão no departamento médico e desfalcam o Borussia nesta primeira rodada.

Do outro lado, o Copenhage promete dificultar a vida do adversário e quer surpreender, mesmo diante da pressão da torcida mandante. O time não der Bardghji e Grabara, machucados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Wolf; Bellingham, Ozcan; Brandt, Reus, Hazard; Modeste.

Possível escalação do Copenhague: Ryan; Diks, Vavro, Boilesen, Kristiansen; Lerager, Zeca, Falk; Daramy, Cornelius, Claesson.

Desfalques da partida

Borussia Dortmund:

Karim Adeyemi, Raphael Guerreiro, Mateu Morey, Donyell Malen e Bynoe-Gittens: departamento médico.

Copenhague:

Roony Bardghji e Kamil Grabara: departamento médico.

Quando é?

JOGO Borussia Dortmund x Copenhague DATA Terça-feira, 6 de setembro de 2022 LOCAL Signal Iduna Park, Dortmund - ALE HORÁRIO 13h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Borussia Dortmund

JOGO CAMPEONATO DATA Dortmund 1 x 0 Hoffenheim Bundesliga 2 de setembro de 2022 Hertha Berlin 0 x 1 Dortmund Bundesliga 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Dortmund Bundesliga 10 de setembro de 2022 10h30 (de Brasília) Manchester City x Dortmund Champions League 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Copenhague

JOGO CAMPEONATO DATA Dínamo 3 x 1 Rijeka Campeonato Croata 2 de setembro de 2022 Sibenik 1 x 2 Dínamo Campeonato Croata 28 de agosto de 2022

Próximas partidas