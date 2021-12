Borussia Dortmund x Besiktas: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

"Cumprindo tabela" Borussia Dortmund e Besiktas vão a campo nesta terça-feira, no Westfalenstadion, às 17h (de Brasília), pela última rodada do grupo C da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Besiktas DATA Terça-feira, 7 de dezembro de 2021 LOCAL Westfalenstadion, Dortmund - ALE HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na terceira posição do grupo C, o Borussia Dormund não tem mais chances de avançar à próxima fase da Champions League e, ao menos, ficou com uma vaga na Europa League.

O time aurinegro não terá Moukoko, lesionado, além de Thorgan Hazard, que testou positivo para covid-19. Já o atacante Haaland pode ganhar um descanso e iniciar entre os reservas.

Do outro lado, o Besiktas, lanterna e ainda sem pontuar, vai a campo para "cumprir tabela".

Gokhan Tore e Mert Gunok são desfalques na equipe turca, enquanto Alex Teixeira é dúvida.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Can, Akanji, Guerreiro; Bellingham, Witsel; Wolf, Reus, Brandt; Malen.

Provável escalação do Besiktas: Destanoglu; Rosier, Vida, Welinton, Yilmaz; Pjanic, Topal, Bozdogan; Ghezzal, Batshuayi, Larin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Dortmund 2 x 3 Bayern Bundesliga 4 de dezembro de 2021 Wolfsburg 1 x 3 Dortmund Bundesliga 27 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bochum x Dortmund Bundesliga 11 de dezembro de 2021 11h30 (de Brasília) Dortmund x Greuther Furth Bundesliga 15 de dezembro de 2021 16h30 (de Brasília)

BESIKTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Kasimpasa 1 x 1 Besiktas Campeonato Turco 3 de dezembro de 2021 Besiktas 0 x 1 Giresunspor Campeonato Turco 27 de novembro de 2021

Próximas partidas