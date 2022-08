Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida acontece neste sábado (6), pela primeira rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na tv e na internet

Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen entram em campo neste sábado (6), no Signal Iduna Park, a partir das 13h30 (de Brasília), pela primeira da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no streaming.

O Borussia Dortmund inicia a temporada sem a sua principal contratação: Sebastien Haller, com um tumor maligno no testículo, está afastado para se cuidar. Desta forma, Moukoko, de apenas 17 anos, pode aparecer no comanto de ataque.

Já o Leverkusen não poderá contar com Wirtz e Adli, lesionados. Por outro lado, jogadores experientes como Diaby e Schick estão confirmados na equipe visitante.Prováveis escalações

Possível escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Dahoud; Adeyemi, Reus, Malen; Moussoko.

Possível escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Andrich; Diaby, Armoun, Hlozek; Schick.

Desfalques da partida

Borussia Dortmund:

Haller e Sule: departamento médico.

Bayer Leverkusen:

Wirtz e Adli: lesionados.

Quando é?

JOGO Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Signal Iduna Park, Dortmund - ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Borussia Dortmund

JOGO CAMPEONATO DATA Dortmund 1 x 1 Antalyaspor Amistoso 30 de julho de 2022 Munique 1860 0 x 3 Dortmund Copa da Alemanha 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Freiburg x Dortmund Bundesliga 12 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Dortmund x Werder Bremen Bundesliga 20 de agosto de 2022 10h30 (de Brasília)

Bayer Leverkusen

JOGO CAMPEONATO DATA Elversberg 4 x 3 Leverkusen Copa da Alemanha 30 de julho de 2022 Udinese 1 x 2 Leverkusen Amistoso 21 de julho de 2022

Próximas partidas