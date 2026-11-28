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- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar o jogo!
Globoplay
✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.
✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.
✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.
SportyNet
✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).
✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.
✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: horário do jogo
O Borussia Dortmund recebe o Bayer Leverkusen pela Bundesliga. A partida será disputada no Signal Iduna Park, em Dortmund. O líder da tabela enfrenta o quinto colocado.
O BVB chega embalado para a partida. Nos últimos jogos, o time de Niko Kovac venceu o Borussia Mönchengladbach fora de casa por 1 a 0 e empatou em 1 a 1 com o Arsenal, também fora, pela Champions League.
Em Londres, a defesa, liderada por Joane Gadou, foi o principal destaque. O jogador preparou o gol de empate de Maximilian Beier com uma grande jogada individual. Na Bundesliga, a linha de três defensores também tem se mostrado sólida.
O Bayer Leverkusen voltou a encontrar seu ritmo após uma fase de altos e baixos. Sob o comando do técnico Carles Martinez, o time venceu o Paderborn por 4 a 0 e o Dinamo Zagreb por 2 a 0, fora de casa, pela Europa League.
Antes disso, houve tropeços: uma derrota por 1 a 0 para o Marseille e outra por 4 a 2 diante do Stuttgart, fora de casa. A sequência recente de três vitórias mostra que o Leverkusen reagiu.
O cenário, portanto, está definido. Veja onde assistir a Dortmund x Leverkusen ao vivo.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen?
Nos últimos cinco jogos oficiais, o Borussia Dortmund soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Arsenal, fora de casa, pela Champions League. Antes, o BVB venceu em Gladbach por 1 a 0 e o Elversberg por 2 a 1. Em outubro, empatou em 2 a 2 com o Bayern de Munique. Ao todo, o Dortmund marcou oito gols e sofreu cinco.
O Bayer Leverkusen soma três vitórias e duas derrotas. Na partida mais recente, venceu o Dinamo Zagreb fora de casa por 2 a 0. Antes, bateu o Paderborn por 4 a 0 e o 1. FC Köln por 2 a 1, fora de casa. Nesse período, também perdeu para o Marseille por 1 a 0 e para o Stuttgart por 4 a 2, fora de casa. O Leverkusen marcou dez gols e sofreu seis, além de passar dois jogos sem sofrer gols.
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: escalações
Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: momento das equipes
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: histórico do confronto direto
Confrontos
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|7
|3
|0
|17
|7
|+10
|24
V
V
E
V
E
|2
|11
|6
|5
|0
|30
|10
|+20
|23
E
E
V
E
V
|3
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|1
|2
|21
|10
|+11
|22
V
V
V
D
D
|4
|10
|7
|0
|3
|32
|14
|+18
|21
V
V
V
V
D
|5
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|6
|1
|3
|24
|17
|+7
|19
V
V
D
D
V
|6
|11
|5
|4
|2
|24
|18
|+6
|19
E
V
D
V
V
|7
|11
|4
|4
|3
|18
|22
|-4
|16
E
V
E
V
D
|8
|11
|4
|2
|5
|17
|17
|0
|14
E
E
V
V
D
|9
|11
|3
|4
|4
|16
|15
|+1
|13
V
E
D
E
E
|10
|11
|3
|4
|4
|16
|16
|0
|13
V
D
E
E
V
|11
|11
|4
|1
|6
|21
|23
|-2
|13
V
D
D
D
D
|12
|11
|4
|1
|6
|17
|24
|-7
|13
D
D
D
V
D
|13
|11
|4
|1
|6
|10
|24
|-14
|13
E
D
V
D
D
|14
|10
|3
|3
|4
|23
|21
|+2
|12
V
D
D
E
D
|15
|10
|4
|0
|6
|16
|18
|-2
|12
D
V
D
V
V
|16
|11
|1
|4
|6
|6
|19
|-13
|7
D
E
D
D
E
|17
|11
|1
|4
|6
|9
|28
|-19
|7
D
D
D
E
E
|18
|11
|1
|2
|8
|15
|29
|-14
|5
E
D
D
E
V