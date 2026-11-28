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Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 29 de nov. de 2026 - 13:30 Signal Iduna Park

O Borussia Dortmund recebe o Bayer Leverkusen pela Bundesliga. A partida será disputada no Signal Iduna Park, em Dortmund. O líder da tabela enfrenta o quinto colocado.

O BVB chega embalado para a partida. Nos últimos jogos, o time de Niko Kovac venceu o Borussia Mönchengladbach fora de casa por 1 a 0 e empatou em 1 a 1 com o Arsenal, também fora, pela Champions League.

Em Londres, a defesa, liderada por Joane Gadou, foi o principal destaque. O jogador preparou o gol de empate de Maximilian Beier com uma grande jogada individual. Na Bundesliga, a linha de três defensores também tem se mostrado sólida.

O Bayer Leverkusen voltou a encontrar seu ritmo após uma fase de altos e baixos. Sob o comando do técnico Carles Martinez, o time venceu o Paderborn por 4 a 0 e o Dinamo Zagreb por 2 a 0, fora de casa, pela Europa League.

Antes disso, houve tropeços: uma derrota por 1 a 0 para o Marseille e outra por 4 a 2 diante do Stuttgart, fora de casa. A sequência recente de três vitórias mostra que o Leverkusen reagiu.

O cenário, portanto, está definido. Veja onde assistir a Dortmund x Leverkusen ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Borussia Dortmund soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Arsenal, fora de casa, pela Champions League. Antes, o BVB venceu em Gladbach por 1 a 0 e o Elversberg por 2 a 1. Em outubro, empatou em 2 a 2 com o Bayern de Munique. Ao todo, o Dortmund marcou oito gols e sofreu cinco.

O Bayer Leverkusen soma três vitórias e duas derrotas. Na partida mais recente, venceu o Dinamo Zagreb fora de casa por 2 a 0. Antes, bateu o Paderborn por 4 a 0 e o 1. FC Köln por 2 a 1, fora de casa. Nesse período, também perdeu para o Marseille por 1 a 0 e para o Stuttgart por 4 a 2, fora de casa. O Leverkusen marcou dez gols e sofreu seis, além de passar dois jogos sem sofrer gols.

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: escalações

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: momento das equipes

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: histórico do confronto direto

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: classificação