Borussia Dortmund x Arminia Bielefeld: onde assistir ao vivo, horário e informações da Bundesliga 21/22

A bola vai rolar pela 26ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebe o Arminia Bielefeld, às 13h30 (de Brasília), na tarde deste domingo (13), em duelo que promete ser movimentado. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Arminia Bielefeld DATA Domingo, 13 de março de 2022 LOCAL Signal Iduna Park, Dortmund - ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Onefootball, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Signal Iduna Park. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

🔜 Endlich wieder zuhause. 💛 — Borussia Dortmund (@BVB) March 10, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O Borussia Dortmund entra em campo neste domingo querendo a vitória para tentar se aproximar do líder Bayern. A equipe aurinegra está na segunda posição e sabe que um triunfo diante da sua torcida pode recolocá-la na luta pelo título.

O Borussia Dortmund ganhou uma folga inesperada na jornada anterior. A partida que faria contra o Mainz acabou sendo adiada devido ao surto de Covid-19 que atingiu o elenco do adversário. O duelo foi remarcado para a próxima quarta-feira, 16 de março. Isso permitiu ao técnico Marco Rose um longo período de preparação para o confronto deste domingo. Com 50 pontos (16 vitórias, dois empates e seis derrotas), o aurinegro está na vice-liderança.

Já o Arminia, que depois de ter conseguido se descolar da zona de rebaixamento ao enfileirar no começo do segundo turno uma sequência invicta de seis partidas (três vitórias e três empates), está em sua segunda temporada na divisão de elite, e agora volta a flertar com a região da degola. Nas última quatro jornadas, sofreu três derrotas. Dessa maneira, o Arminia Bielefeld ficou estacionando nos 25 pontos (cinco vitórias, dez empates e dez derrotas). Caiu para décima quinta posição da Bundesliga. Primeiro posto fora da zona de rebaixamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BORUSSIA DORTMUND

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Augsburg 1 x 1 Dortmund Bundesliga 27 de fevereiro de 2022 Rangers 2 x 2 Dortmund Liga Europa 24 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mainz 05 x Dortmund Bundesliga 16 de março de 2022 14h30 (de Brasília) Colônia x Dortmund Bundesliga 20 de março de 2022 15h30 (de Brasília)

ARMINIA BIELEFELD

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Arminia 0 x 1 Augsburg Bundesliga 4 de março de 2022 Leverkusen 3 x 0 Arminia Bundesliga 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas