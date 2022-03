Borussia Dortmund x Arminia Bielefeld: escalação, desfalques e mais do jogo pela Bundesliga 21/22

Borussia Dortmund e Arminia Bielefeld prometem fazer duelo agitado na tarde deste domingo (13), no Signal Iduna Park, às 13h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Bundesliga.

A Muralha Amarela entra em campo neste domingo querendo a vitória para tentar se aproximar do líder Bayern. A equipe aurinegra está na segunda posição e sabe que um triunfo diante da sua torcida pode recolocá-la na luta pelo título.

O Borussia Dortmund ganhou uma folga inesperada na jornada anterior. A partida que faria contra o Mainz acabou sendo adiada devido ao surto de Covid-19 que atingiu o elenco do adversário. O duelo foi remarcado para a próxima quarta-feira, 16 de março. Isso permitiu ao técnico Marco Rose um longo período de preparação para o confronto deste domingo. Com 50 pontos (16 vitórias, dois empates e seis derrotas), o aurinegro está na vice-liderança.

Já o Arminia, que depois de ter conseguido se descolar da zona de rebaixamento ao enfileirar no começo do segundo turno uma sequência invicta de seis partidas (três vitórias e três empates), está em sua segunda temporada na divisão de elite, e agora volta a flertar com a região da degola. Nas última quatro jornadas, sofreu três derrotas. Dessa maneira, o Arminia Bielefeld ficou estacionando nos 25 pontos (cinco vitórias, dez empates e dez derrotas). Caiu para décima quinta posição da Bundesliga. Primeiro posto fora da zona de rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Dortmund tem importantes ausências na defesa, como Mats Hummels , Raphael Guerreiro e Manuel Akanji, o que significa que Marco Rose terá que montar um novo sistema defensivo para o jogo.

Os visitantes também têm uma longa lista de jogadores indisponíveis, além do técnico Frank Kramer, que estará assistindo de casa. Um de seus assistentes Ilia Gruev ou Stefan Kleineheismann assumirá o comando do Signal Iduna Park.

Possível escalação do Dortmund: Kobel; Wolf, Can, Pongracic, Schulz; Dahoud, Witsel, Bellingham; Brandt, Reus e Haaland.

Possível escalação do Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Andrade, Bello; Kunze, Vasiliadis, Okugawa, Schöpf; Krüger e Serra.

DESFALQUES

DORTMUND:

AKANJI: lesionado

MOREY: lesionado

GUERREIRO: lesionado

MEUNIER: lesionado

MOUKOKO: lesionado

SCHMELZER: lesionado

HUMMELS: Covid-19

ARMINIA:

CASTRO: lesionado.

DE MEDINA: lesionado

LAURSEN: lesionado

NILSSON: lesionado

RAMOS: lesionado

WIMMER: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Dortmund e Arminia Bielefeld será transmitido ao vivo pelo Onefootball, na internet, neste domingo.