Borussia Dortmund x Ajax: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Borussia Dortmund recebe o Ajax nesta quarta-feira (3), no Westfalenstadion, às 17h (de Brasília), em jogo que promete ser bastante movimentado pela quarta rodada do grupo C da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Ajax DATA Quarta-feira, 3 de novembro de 2021 LOCAL Westfalenstadion, Dortmund - ALE HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O SPACE, na tv fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Diante de sua apaixonada torcida, o Dortmund busca a vitória para chegar ao mesmo número de pontos do rival.

O atacante Halland segue sengo desfalque do time aurinegro, enquanto Zagadou, Dahoud, Reyna e Schmelzer são dúvidas. Por outro lado, Schulz, Raphael Guerreiro e Mateu Morey estão confirmados.

Do outro lado, o Ajax quer manter a campanha 100% na competição europeia para continuar na liderança isolada do grupo.

O time holandês também tem desfalques por lesão: Stekelenburg, Onana e Klaiber. Já Labyad e Mazraoui são dúvidas. O artilheiro Haller está confirmado, assim como o brasileiro Antony.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Can, Hummels Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Wolf; Reus, Brandt; Hazard.

Provável escalação do Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Dortmund 2 x 0 Colonia Bundesliga 30 de outubro de 2021 Dortmund 2 x 0 Ingolstadt Copa da Alemanha 26 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Dortmund Bundesliga 6 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília) Dortmund x Stuttgart Bundesliga 20 de novembro de 2021 10h30 (de Brasília)

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Heracles 0 x 0 Ajax Campeonato Holandês 30 de outubro de 2021 Ajax 5 x 0 PSV Campeonato Holandês 24 de outubro de 2021

Próximas partidas