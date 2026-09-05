O Borussia Dortmund mostrou poder de reação no sábado. Os Schwarzgelben pareciam caminhar para uma desvantagem irreversível de 2 a 0 contra o superior TSG Hoffenheim, mas na última meia hora os visitantes se mostraram extremamente eficazes: 2 a 3. Serhou Guirassy, Fábio Silva e um gol contra de Albian Hajdari garantiram a grande virada do Dortmund, onde Joey Veerman entrou no início do segundo tempo. Após dois jogos na Bundesliga, o Dortmund soma seis pontos. O Hoffenheim segue sem pontuar por enquanto.

O Hoffenheim, com Mats Rots e Wouter Burger entre os titulares, teve mais controle do jogo nos minutos iniciais. Nesse período, Adam Hlozek foi quem mais apareceu. A finalização do atacante tcheco passou rente ao gol de Gregor Kobel.

O suíço precisou intervir pouco depois para espalmar com dificuldade uma excelente tentativa de Adam Daghim no canto mais distante. Kobel voltou a salvar sua equipe instantes depois com um reflexo felino em uma cabeçada de Hlozek.

Estava claro que o Hoffenheim era o melhor time, e pouco antes do intervalo a equipe de Christian Ilzer abriu o placar com merecimento. Vladimír Coufal rolou para trás para Leon Avdullahu, que marcou seu quarto gol como profissional com uma bela finalização colocada: 1 a 0.

Dez minutos após o intervalo, saiu também o 2 a 0. Tim Lemperle levou a melhor com enorme facilidade sobre o defensor do Dortmund Joane Gadou e finalizou para marcar com desvio na perna do azarado Waldemar Anton.

Anton não se abateu e teve grande importância pouco depois no gol que recolocou o Dortmund no jogo. O defensor, que apareceu no ataque, rolou para Guirassy, que encobriu o goleiro Oliver Baumann com um toque sutil: 2 a 1.

O Dortmund ganhou confiança com esse gol e logo depois empatou com o ex-jogador do PSV Fábio Silva, lançado por Guirassy, que encontrou o canto mais distante com a canhota: 2 a 2.

A cinco minutos do fim, a situação ficou ainda mais inacreditável para o Dortmund. Silva serviu o estreante Ethan Nwaneri, que viu sua finalização entrar após desvio no defensor do Hoffenheim Hajdari: 2 a 3.