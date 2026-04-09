Borussia Dortmund, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos do BVB ao vivo pela TV e por streaming?

Embora a jornada dos amarelos e pretos na Copa da Alemanha já tenha chegado ao fim, eles continuam em ação na Bundesliga e na Liga dos Campeões. Quem não quiser perder nenhum jogo não tem outra opção a não ser assinar vários pacotes com diferentes provedores.

Descubra aqui quais canais transmitem os jogos do BVB.

Borussia Dortmund, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do BVB ao vivo na TV e por livestream?

Assista ao Borussia Dortmund na Bundesliga e na Liga dos Campeões ao vivo na TV e por livestream

Na temporada atual, os direitos de transmissão da Bundesliga estão divididos entre a Sky e a DAZN. A Sky transmite o jogo na sexta-feira à noite, todos os jogos no sábado à tarde e o jogo principal no sábado à noite. Assim, cerca de 80% de todos os jogos da Bundesliga são transmitidos ao vivo e com exclusividade pela Sky. No WOW ou pelo aplicativo Sky Go, você pode acompanhar os jogos do BVB por transmissão ao vivo.

A DAZN assumirá a transmissão da maior parte dos jogos da Bundesliga na temporada 2025/2026. Assim, o serviço de streaming terá a rodada de sábado em sua programação. Além disso, todos os jogos individuais de domingo serão transmitidos ao vivo e com exclusividade pela DAZN. Portanto, a transmissão dependerá do horário marcado para o jogo do Borussia Dortmund.

Ao vivo na TV aberta pela SAT.1, a Bundesliga só pode ser assistida em datas selecionadas – como na partida de abertura da primeira e da segunda metade do campeonato ou na última partida de sexta-feira antes da pausa de inverno.

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Os jogos da Liga dos Campeões serão divididos entre a DAZN e a Amazon Prime. A DAZN transmitirá ao vivo oito das nove partidas na terça-feira, bem como todos os jogos na noite de quarta-feira; além disso, a conferência será transmitida nos dois dias de jogos. A Amazon Prime exibirá o jogo principal da terça-feira.

Se o Borussia Dortmund chegar à final, o confronto também poderá ser assistido em canais abertos – a transmissão ficará a cargo da ZDF.

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