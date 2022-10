Borussia Dortmund x Sevilla: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Borussia Dortmund e Sevilla se enfrentam nesta terça-feira (11), às 16h (de Brasília), no Westfalenstadion, pela quarta rodada do Grupo G da Champions League . O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming.

Diante de sua apaixonada torcida, o Dortmund busca uma vitória para ficar muito próximo da classificação à próxima fase. O time aurinegro é o vice-líder do grupo, com 6 pontos e continua sem Sebastien Haller, Mahmoud Dahoud, Marco Reus, Luca Unbehaun e Mateu Morey Bauza, todos no departamento médico.

Já o Sevilla sabe que não tem outra alternativa a não ser ganhar para continuar sonhando com uma vaga na fase eliminatória da competição europeia. A equipe espanhola terá o retorno de Marcão, enquanto Rekik, Tecatito e Oliver Torres continuam em tratamento.